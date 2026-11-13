Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturmada daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır'ın ek ifadesi ortaya çıktı.

"MUSTAFA SARIGÜL'DEN KORKTUĞUM İÇİN TELEFONLARINI AÇTIM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır'ın verdiği ek ifadeye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Serbest bırakılmasının ardından Mustafa Sarıgül'ün kendisiyle yeniden iletişime geçtiğini öne süren Bayır, Sarıgül'ün hem kendisini hem de ablasını çok sayıda kez aradığını belirtti.

Aramaların Sarıgül'e ait olduğunu söylediği bir numaradan ve sonu 62 62 ile biten başka bir numaradan yapıldığını iddia eden Bayır, "Mustafa Sarıgül'den korktuğum için telefonlarını açmak zorunda kaldım" dedi.

Bayır, telefon görüşmelerinden birinde Sarıgül'ün ağlayarak "Biz ne durumda kaldık, neden böyle oldu?" dediğini de ileri sürdü.

"ÜÇ İSİM ARACILIĞIYLA BANA ULAŞTILAR"

Müge Bayır, Mustafa Sarıgül ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişilerin de kendisiyle iletişime geçtiğini iddia etti.

Bayır, "Daha sonra ise Mustafa Sarıgül'ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar ve Mustafa Sarıgül'ün kötü durumda olduğunu, onun bilgileriyle aradıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

"EVİNE DAVET EDİLDİM, 149 BİN LİRA GÖNDERİLDİ"

İfadesinde Sarıgül'ün İstanbul Etiler'deki Platin Konutları'nda bulunan evine gittiğini de anlatan Bayır, burada akşam yemeğine davet edildiğini belirtti.

Bayır, daha sonra Emin Eres tarafından kendisine yaklaşık 149 bin lira para gönderildiğini öne sürdü.

Söz konusu paranın hangi amaçla gönderildiğine ilişkin aktarılan ifade bölümünde ayrıntılı bilgi yer almadı.

"PARA ALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Mustafa Sarıgül ve çevresindeki kişilerle yeniden iletişim kurduğu için pişman olduğunu söyleyen Müge Bayır, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişimde bulunduğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum. Son olarak belirtmek isterim ki Mustafa Sarıgül'ün ikametine ablam Gökcen Bayır gelmedi. Diyeceklerim bundan ibarettir."

Bayır'ın ifadelerinde yer alan iddialara ilişkin Mustafa Sarıgül'ün veya adı geçen diğer kişilerin bu yeni beyanlara yönelik açıklaması henüz aktarılmadı.

ÖMER SARIGÜL YENİDEN İFADE VERECEK

Soruşturmada bir diğer gelişme, tutuklu bulunan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile ilgili yaşandı.

Ömer Sarıgül'ün ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı'nda ek ifade vereceği öğrenildi. İfadenin hangi konulara ilişkin olacağına dair henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

EMİR SARIGÜL ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Aile üyeleriyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, 4 Kasım'da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Cezaevine gönderildikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtilen Emir Sarıgül'ün, 30 Ekim'de verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e para verdiğini öne sürdüğü aktarıldı.

Özgür Özel ve beraberindeki isimler ise söz konusu iddiaları reddetti.

Bugüne kadar üç kez ifade verdiği belirtilen Emir Sarıgül'ün 11 Kasım'daki son ifadesinin yeni operasyonla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu bağlantıya ilişkin resmi bir doğrulama bulunmuyor.

SORUŞTURMA İKİ İŞ İNSANININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, iki Alman iş insanının şikayeti üzerine başlatıldığı belirtildi.

K.P. ve M.B. isimli şikayetçiler, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklandığını öne sürdü.

Şikayetlerin ardından Mustafa Sarıgül ve ailesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yatırım anlaşmaları ve yüksek tutarlı para işlemleri incelemeye alındı.

1 MİLYAR EUROLUK FON İDDİASI

Dosyada, Sarıgül ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir şirket ile yurt dışındaki başka bir şirket arasında 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi imzalandığı iddiası yer aldı.

Mustafa Sarıgül'ün kamu gücünü ve nüfuzunu kullanarak 1 milyar euroluk fonun kredi yoluyla ülke dışına çıkarılmasını vadettiği de ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül ile ilişkilendirilen bir yalının satışına yönelik para transferleri de incelemeye alındı.

Yaklaşık 32 milyon euro değerinde olduğu belirtilen yalının satışı karşılığında yurt dışından 100 milyon euroluk havale yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu transferin yabancı bir banka tarafından şüpheli bulunarak bloke edildiği, blokenin kaldırılması amacıyla İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin Emir Sarıgül'e devredildiği öne sürüldü.

Şikayetçiler, teknenin devredilmesine rağmen satış bedelinin ödenmediğini ve banka blokesinin kaldırılamadığını savundu.

MURAT AĞIREL SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikayetçilerin, ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini ancak daha sonra Sarıgül ailesi tarafından tehdit edildiklerini öne sürdükleri belirtildi.

Murat Ağırel ise gazetecilik faaliyeti kapsamında kendisine ulaştırılan iddiaları doğrulamaya çalıştığını, bazı dekontların güvenilirliğinden şüphelendiği için haber yayımlamadığını ve Sarıgül ailesine herhangi bir belge vermediğini ifade etti.

Suçlamaları reddeden Ağırel, "Ben bu dosyanın olsa olsa tanığı olabilirim, şüphelisi değil." dedi.

Mustafa Sarıgül de söz konusu para transferlerinin gerçekleşmediğini, dekontların gerçek bankacılık işlemlerini yansıtmadığını ve sözleşmelerin geçersiz olduğunu savundu.

SORUŞTURMADA 27 KİŞİ TUTUKLU

Kara para aklama suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 27 kişinin tutuklu bulunduğu bildirildi.

Tutuklu olduğu belirtilen isimler arasında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel de yer alıyor.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDAKİ DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların bir diğer bölümünü ise koruması Ö.D.'nin beyanları oluşturuyor.

Dosyada yer alan gizli tanık, Sarıgül ile koruması Ö.D.'nin birlikte görüntülendiği videonun montaj olduğuna ilişkin rapor hazırlanması için 200 bin dolar karşılığında anlaşma yapıldığını ileri sürdü.

Ö.D. ise savcılık ifadesinde, Mustafa Sarıgül'ün 2021 yılından itibaren kendisine defalarca cinsel istismarda bulunduğunu ve görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından konuşması halinde 100 bin euro cezai şart öngören bir belgeyi imzalamaya zorlandığını iddia etti.

Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından soruşturma yürütülmesi amacıyla hazırlanan tahkikat dosyasının 9 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı