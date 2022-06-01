Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusunu değerlendirdi (1) - Haberler

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun açıklamaları HELSİNKİ - Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru sürecine Türkiye'nin karşı çıkmasına ilişkin, "Görüşmeler sırasında, Türkiye'nin bazı güvenlik endişelerini ve benzerlerini derinlemesine ele aldığımızı düşünüyorum. ve tabii ki Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmeye hazırız. Bunun üyelik öncesi bir seferlik bir diyalog olmamasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.