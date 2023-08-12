Fındıklı Belediyesi'nden Geliri Öğrencilere Burs Verilmesi Üzerine "Fındık Mecisi"... Başkan Çervatoğlu: "Bütün Kötülüklere Karşı İyilik Bulaşıcıdır"

Rize'nin CHP'li Fındıklı Belediyesi, çay mecisinden sonra şimdi de öğrencilere burs olarak verilmek üzere fındık mecisi yapıyor. Mersin'in Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki fındık bahçesini bu yıl öğrencilere burs verilmek üzere Fındıklı Belediyesi'ne tahsis etti. Fındıklı halkıyla birlikte bugün Sürmene'ye fındık toplamaya giden Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Topladığımız fındıkların satışından elde ettiğimiz gelirlerle çocuklarımıza, öğrencilerimize burs vermek için yapıyoruz. Bunun devam olacak... Bütün kötülüklere karşı iyilik bulaşıcıdır diyoruz. Çocuklarımız, gençlerimizin geleceği için bu mecileri daha fazla büyüteceğiz" dedi.

BERKAY VAROL

Rize'nin CHP'li Fındıklı Belediyesi, çay mecisinden sonra şimdi de öğrencilere burs olarak verilmek üzere fındık mecisi yapıyor. Mersin'in Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki fındık bahçesini bu yıl öğrencilere burs verilmek üzere Fındıklı Belediyesi'ne tahsis etti. Fındıklı halkıyla birlikte bugün Sürmene'ye fındık toplamaya giden Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, "Topladığımız fındıkların satışından elde ettiğimiz gelirlerle çocuklarımıza, öğrencilerimize burs vermek için yapıyoruz. Bunun devam olacak... Bütün kötülüklere karşı iyilik bulaşıcıdır diyoruz. Çocuklarımız, gençlerimizin geleceği için bu mecileri daha fazla büyüteceğiz" dedi.

Aslen Sürmeneli olan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Sürmene'deki fındık bahçesinin bu yılki gelirini, öğrencilere burs sağlamak isteyen Rize Fındıklı Belediyesi'ne bağışladı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Özyiğit Ailesi'ne ait Sürmene'deki fındık bahçesine Fındıklı halkı ve Trabzon'dan dayanışma gösteren yurttaşlarla birlikte giderek meci yani imece usulü fındığı toplamaya başladı. Fındık mecisine, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, önceki dönem CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da katılarak destek verdi.

"TOPLADIĞIMIZ FINDIKLARIN SATIŞINDAN ELDE ETTİĞİMİZ GELİRLERLE ÇOCUKLARIMIZA, ÖĞRENCİLERİMİZE BURS VERMEK İÇİN YAPIYORUZ"

Fındık mecisine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çervatoğlu; "Bugün Sürmene'deyiz. Sevgili dostum Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'in meci için bize bağışladığı fındıklık alanındayız. Biz de Fındıklı Belediyesi olarak Fındıklı halkına çağrı yaptık ve fındık mecisi yaptık. Topladığımız fındıkların satışından elde ettiğimiz gelirlerle çocuklarımıza, öğrencilerimize burs vermek için yapıyoruz. Bunun devam olacak. Bugün burada fındık topluyoruz, 24 Ağustos tarihinde Atatürk Parkı'nda şenlikli bir şekilde fındık ayıklama mecisi yapacağız. Bütün halkımızı oraya da davet ediyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN BU MECİLERİ DAHA FAZLA BÜYÜTECEĞİZ"

Çervatoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekerek, "Dayanışma büyütür. İnsanların son zamanlarda ekonomik sıkıntılarda boğuştuğu, yoksulluğun hat safhaya ulaştığı bir dönemde dayanışmayı, güneşi doğudan doğuracağız dedik ve Karadeniz'den doğru dayanışma ile büyütmeye çalışıyoruz. Bütün kötülüklere karşı iyilik bulaşıcıdır diyoruz. Çocuklarımız, gençlerimizin geleceği için bu mecileri daha fazla büyüteceğiz. Sevgili dostum da bizi desteklemeye geldi" diyerek sözü CHP 27'nci Dönem Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya bıraktı.

"ÇOK KUTSAL BİR İŞ İÇİN BURADAYIZ"

Kaya, "Yenişehir Belediye Başkanımız, Abdullah Başkan, buralıdır. Sağ olsun baba arazilerini öğrencilerimize burs verilmek üzere Fındıklı Belediyemize tahsis etmiş bu dönemde. Sayın Belediye Başkanımız Ercüment Başkan, Fındıklı halkı, gençlerimiz, hep birlikte buradayız. Fındık topluyoruz. Toplanan bu fındıklar çok güzel bir amaç için kullanılacak. O fındıklarla barınma, beslenme sıkıntısı çeken ki bütün öğrencilerimizin en temel sıkıntısı bu, o sıkıntı çeken gençlerimize burs olarak verilecek. Çok kutsal bir iş için buradayız. Müthiş bir dayanışma var. Hep birlikte fındık bahçesinde meci usulüyle fındığı topluyoruz. Kurutulacak, bu fındıklar satılacak. Öğrencilerimizin derdine bir nebze de olsa derman olmaya çalışacak" diye konuştu.

"BEN FINDIK PARASIYLA OKUMUŞ, MAKİNE MÜHENDİSİ OLMUŞ BİRİYİM"

Trabzonlu Kaya, fındık bahçesinden fındık sorununa ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Başkanım, ben fındık parasıyla okumuş, makine mühendisi olmuş biriyim ki üniversitede de birlikte okuduk, çay parasıyla… Bu altın değerindeki ürünlerimiz, çayımız, fındığımız geçmiş yıllarda bütün bu bölgedeki ailelerin geçim kaynağıydı ama artık geçim kaynağı olmaktan çıktı. İnanın fındık bahçesine artık kimse girmek istemiyor. Dün bir arkadaşımla konuştum, fındıklığı var. Geçen yıl yarısını toplayana vermiş. Yani alın toplayın, yarısı sizin yarısı benim demiş. Aynı insan bu yıl üçte biri benim, üçte ikisi sizin, alın fındığı toplayın demiş, vatandaş toplamak istememiş, zarar ederim demiş. Sebebi, altın değerindeki ürünümüze verilen fiyat. Maalesef fındığımız yok pahasına üreticimizin elinden alınıyor. Biz bir hesap yaptık, maliyet artı makul kar. Maliyet ne, ziraat odası yaklaşık 80 TL'ye yakın bir maliyet çıkardı. Patozudur, günlük yevmiyesidir, çuvalıdır, kurutmasıdır, nakliyesidir… Siz bu fındığa 82,50 TL fiyat veriyorsunuz. Allah'tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Merhamet, vicdan yok. Memleketin düştüğü hal ortada. Birçok insan bahçesine girip fındığını toplamıyor, toplayan da zarar ediyor. Böyle de ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Umutsuz olmayacağız, hep birlikte dayanışma içinde, mücadele ederek bu umutsuzluğu, bu kara tabloyu bertaraf edeceğiz, Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız."

"BIÇAĞI GİBİ KESKİN İNSANLAR TOPLANDILAR, BİR ARAYA GELDİLER"

Fındık mecisine katılan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ANKA'ya, "Sürmene'deyiz. Bıçağı gibi keskin insanlar toplandılar, bir araya geldiler ve bir fındık bahçesinde Fındıklı Belediyesi'nin oluşturduğu, yaşattığı meci kültürü ile hayırsever bir iş insanının ve ablamızın bize bağışladığı bu fındıklıktan fındık toplayarak öğrencilere burs vermek üzere müthiş bir çalışma oldu. Bu çalışmanın içinde vekillerimiz var, başkanımız var, adaylarımız var… Herkes emek ve destek veriyor. Meciye destek verenlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum" dedi.

"YALNIZ VEKİLİM, BİR DEDİKODU VAR, BUNU SİZİN TOPLAMADIĞINIZLA İLGİLİ"

Ocaklı, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'e dönerek, "Yalnız vekilim, bir dedikodu var, bunu sizin toplamadığınızla ilgili. Başka bir yerden geldiği söyleniyor" diyerek sözü Suiçmez'e bıraktı.

"ÖZYİĞİT AİLESİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Suiçmez, "Özyiğit Ailesine çok teşekkür ediyorum. Dayanışmaya her zaman öncülük yapan Ercüment Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen Fındıklı'dan çok kıymetli emekçilerimiz var. Onlar da bu dayanışma ruhunu en üst seviyeye yükseltiyorlar" dedi.

"NE KADAR ZOR OLURSA OLSUN BİRLİKTE BAŞARACAK GÜÇTEYİZ"

Açıklanan fındık fiyatına değinen Suiçmez, "Fındıkta taban fiyat, büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yarattı. Biz bu öfkeyi dayanışmayla biraz daha aslında yüceltiyoruz. Çünkü alanlara girdik. Herkes kendi bileğiyle toplayabildiği kadar topluyor ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak için çaba sarf ediyor. Burada emeğin, dayanışmanın gücü var, burada şehirlerarasındaki dayanışmanın da gücü var. Ne güzel Fındıklı'dan Sürmene'ye, başkanlardan başkanlara… Dolayısıyla bu güzel dayanışmayı, birlikteliği ören herkese başta Ercüment Başkanıma, Abdullah Başkanımıza, Özyiğit Ailesine ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ne kadar zor olursa olsun birlikte başaracak güçteyiz. Dayanışmayla, güç birliğiyle…" diye konuştu.

Fındıklı Belediyesi, daha önceki yıllarda da sosyal destekler ve halkla dayanışmak için çay mecisi düzenlemişti. Önceki yıllarda yapılan bir başka çay mecisinden gelen gelir ise Fındıklı'ya sokak hayvanları için yaşam ve rehabilitasyon merkezi inşasında kullanılmıştı.