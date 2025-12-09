Haberler

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da eylül ayında zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Alparslan ile 2 yaşındaki Melisa Rabia'nın babası Yücel Birkent, hastaneyi işaret etti. Birkent, "Yediklerimiz temiz. Hastanenin ihmal zinciri zaten cinayetle eş değerde. Oğluma, kızıma önce beyaz serum, ardından sarı serum takılmış. Bu sarı serum da belki tetikledi bu durumu. Üstünü örtbas mı etmeye çalışıyorlar?" dedi.

Eyüpsultan'da zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden çocukların babası Yücel Birkent, "Yediklerimiz temiz. Hastanenin ihmal zinciri zaten cinayetle eş değerde. İki tarafta da müthiş bir ihmal var ama herhangi bir elle tutulur bir şey yok" dedi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE GİTTİKLERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Olay, 22 Eylül günü Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel ve Aleyna Birkent çifti, çocukları 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia ile birlikte yedikleri yemekten sonra fenalaştı. Hastaneye götürülen anne Aleyna Birkent'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Baba ve çocuklar ise yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Ertesi sabah çocukları yeniden fenalaşan baba, onları tekrar hastaneye götürdü.

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

2 KARDEŞİN YEDİKLERİ YEMEKLER TEMİZ ÇIKTI

Ancak 4 yaşındaki Alparslan ve 2 yaşındaki Melisa Rabia yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ailenin yedikleri yemekten alınan örnekler temiz çıkarken, evin üst katındaki soğuk hava deposundan alınan numunelerle ilgili sonuçların beklendiği belirtildi.

"OĞLUM ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİ SEVMİYOR"

Hayatını kaybeden çocukların babası Yücel Birkent, şunları söyledi. "Pazar akşamı, evimde ailemle beraber yemeğe oturduk. Soframızda tavuk, çorba, bir de makarnamız var. Ama şöyle bir süreç var: Benim oğlum zaten et ve tavuk seven birisi değil. Kızım zaten o gün çorba içti. Kızımın iştahı da var ama oğlum da normalde yemek ayırmaz ama sadece et, balık ve tavuk ürünlerini sevmiyor, yediremezsin. Öyle bir yemek yedik.

"GECE HASTANEYE GİTTİK"

Sonra zaman ilerledi. Uykuya geçtik. Sabaha karşı işte 3.30-4.00 arasında ilk bende başladı. Normalde hiçbir şey yok. Lavaboya gidiyorum, oraya kadar da bir şey yok. Sonrasında lavaboda bir kere düşüyorum, bilinç kaybı yaşıyorum, tekrar zor bela kalkıyorum, odaya geliyorum. Odada düşüyorum, bayılıyorum. Eşim yarım saat sonra 'Benim de bir midem rahatsızlandı' dedi. Onu bir lavaboya götürdüm. Sonra çocuklarımda yarım saat veya 15 dakika arayla başladı. Biraz daha zaman geçtikçe eşim de artık dayanacak gibi değil, hastaneye gidelim.

Ne olduysa ondan sonra oldu. Anlattım 'Ben tedaviyi reddediyorum öncelik eşim ve çocuklarım' Hesabımda işte 17 bin lira limit var. Tabii hastane haklarını da bilmiyoruz. Bu süreçten sonra 'Tamam' dediler. İşte eşimi bir kontrole aldılar. Sonra çocuklarımı diğer alanlara aldılar" diye konuştu.

"OĞLUMA VE KIZIMA SARI SERUM TAKILMIŞ"

Yücel Birkent, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Akşam üzeri oldu. Tabii bu süreçte de oğluma, kızıma önce beyaz serum, ardından sarı serum takılmış. Tabii ben bunları doktor olmadığım için hangi serumun nerede kullanıldığını bilemem. Çocuğa bakıyorum normal görünüyor. Doktor 'terlemesi normal çok sıvı kaybetmiş, çok çok su içmesi lazım' diyor. Tamam dedim, işte kalkıyor, 'Baba, su var mı?' diyor. 'Var oğlum' diyorum. Su içiyor. İşte sadece üç defa kustu. Bugün çocuk büyüten çoğu insanlarda bilir. Bir çocuk hemen kusmada değil de, birkaç defa süreç ilerleyince. Rehberime bakıyorum, abimin ismi yazıyor.

"BEN GELDİĞİMDE OĞLUMU MORGA KALDIRMIŞLAR"

Telefonu açtım, doktor. Buyurun dedim, 'Oğlunuzu kaybetmek üzeresiniz' dedi. Kapattım telefonu yüzüne. Ben geldiğimde oğlumu zaten morga kaldırmışlar. Kızımı da tekrar kontrol edin dedim. Bu hastane kızıma kayıt yapmamış, kan almaya çalışmışlar 'adli vaka yoktur kendi imkanınızla gideceksiniz' diye. Bu hastane devletin hastanesinin aynısı değil, biz acilden gelmişiz buraya. Bu çocuklar devlet güvencesinde ve acilden geldiğimiz için her kim olursa olsun devletin güvencesinde ama 'adli vaka yoktur' deyip kızımı ölüme terk ediyorsunuz. Sarı serumu sonradan öğreniyorum.

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

"HASTANE BİR KERE BİLE AÇIKLAMA YAPMADI"

Bu sarı serum benim öğrendiğim kadarıyla yasak olan bir şeymiş. Neden veriliyor? ya bu da etkilemiş olabilir mi mesela? Evimin yukarısından bir şüphemiz yüksek. Bu sarı serum da belki tetikledi bu durumu. Üstünü örtbas mı etmeye çalışıyorlar? Onu da anlamıyorum. ya neden hala bu doktorlara bir soruşturma açılmadı? Neden bir ifade verilmedi? Bu hastane bir kere bile arayıp başsağlığı dilemedi, taziye vermedi veya bir açıklama yapmadı. Kızımı ölüme bıraktın sen, cinayet işledin.

"BELKİ SARI SERUM TETİKLEDİ"

Doktor değilim ama bu sarı serum varsa, tetiklemişse, olabilir. Sarı serum da tetiklemiş olabilir. Şu anda ben o analizleri veya bir raporları göz önünde bulunduramam ama kendi fikrim olarak neden olmasın yani? Belki o tetikledi. Yani olasılıklar içerisinde ama bir açıklama yok. Bir bilgi yok. Kapılarını kapatıyorlar, bekliyorlar. Nasıl olacak bu iş? Benim iki çocuğumu da siz o zaman öldürdünüz."

"HASTANENİN İHMAL ZİNCİRİ CİNAYETLE EŞ DEĞERDE"

Baba Yücel Birkent, "Bizim evimizin üst katında bir manav var. Bu arkadaş dükkanının işletmesinin bir bölümünü tavuk toptancısına çevirmiş. Sanayi tipi soğuk hava deposunu benim oturma odam, işte mutfağa da bazı yansıyan bölümlerine gelmiş. Benim mutfak tarafından simsiyah sular damlamaya başladı ama herhangi bir gıda veya üstü kapalı veya açık bir şeye damlamadı. Tavan kısmı bir günde karardı, ayın 17'sinde. Ardından 23'ünde de çocuklarımı kaybediyorum. Yediklerimiz temiz. Hastanenin ihmal zinciri zaten cinayetle eş değerde. İki tarafta da müthiş bir ihmal var ama herhangi bir elle tutulur bir şey yok, gözle görülür bir şey yok. Bir ifade alınma, alındı mı, alınmadı mı? Bunun da bilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

"ÇOCUKLARIMIN KABRİNE GİDEMİYORUM AĞIR GELİYOR"

Baba Yücel Birkent, "Çocuklarımın resmini, oyuncaklarını, hatta kızımın oyuncaklarını, oğlumun oyuncaklarını, işte nazımızın geçtiği, güzel arkadaşlarımızın çocukları var. Birkaç hatıra niteliğinde ayırıp verdik. Çünkü kaldıramıyorum, eşim kaldıramıyor. ya şimdi duvara resmini asmak istiyorum, zaten atlatamadık. Ben henüz bir yerden sonra artık kabullenmemeye başladım. Çocuklarımın kabrine gidemiyorum. Nasıl bir süreç olacak bu? Gidemiyorum kabrine ağır geliyor taşıyamıyorum, kabullenemiyorum. Ama suçluların yakalanmasını, daha doğrusu bu cinayete ortak olan, ihmal zincirine ortak olan her kim varsa artık yani soruşturmalar nasıl yürür, bilmiyorum ama bir an önce sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü artık biz de sağlıklı düşünemiyoruz yorulduk. Çocuklarımın hakkını her zaman, her yerde koruyacağım. Sonucu ne olursa olsun, bu ihmali yapanların hesabı sorulacak. Eşime gidiyorum. 'Çocuklarımız evde seni bekliyor, sen yoğun bakıma gir çık, tedavini ol' Diyemedim ki vefat etti diye. Nasıl diyeyim? Ameliyattan sonra doktor eşliğinde gittim söyledim. Günlerce yüzüne bakamadım" dedi.

"MÜŞAHEDE ALANINDA 'ANNE' DEDİKLERİNİ BİR KERE DUYDUM"

Anne Aleyna Birkent, "Eşim ilk önce beni götürdü tabii yürüyemedim. Hastane çalışanıyla beraber beni geldiler, götürdüler. İşte baktılar, EKG falan çektiler bana. Dediler kalp ritmim yavaşlamış, düzensiz ritim var. 'Beynine pıhtı atacaklar' falan dediler. Ondan sonra işte beni ambulansla çağırdılar, ambulansla sevk ettiler. Ama sevk etmeden önce ben çocuklarımı gördüm. Benim karşıma müşahede alanında karşı karşıya yattık beraber. Ben seslendim 'Oğlum' dedim. O zaten son görüşümdü. 'İyi misin?' dedim. Böyle bana bakıyorlar, bitkinlerdi. Konuşmaya çalıştım. Böyle bana baktılar sadece sakince. 'Tamam, oğlum yatın, uyuyun, dinlenin' dedim. Ben zannettim oradan sonra beraber eşimle eve gidecekler. Ben bunları beni sevk etmeden önce düşündüm. O dakika ambulansı beklerken müşahede alanında kardeşim yanıma getirdi. Yanağımdan öptü. 'İyi misiniz?' dedim. 'İyiyim', 'Bir tarafın ağrıyor mu? Ağrımıyor mu?' dedi. Kızımı getirdi. Oğlumu kardeşim kaldıramadı. Oğlum biraz ağırdı. Oğlumu, kızımı son kez orada gördüm, müşahede alanında. Orada 'Anne' dediklerini bir kere duydum. Sonradan öyle ambulansla gittim" dedi.

İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

"HASTANENİN İHMALİ VAR"

Anne Aleyna Birkent, "Bir hafta yoğun bakımda yattım. Ne olduysa ben evde zannediyorum. Bana 'Çocuklar iyi, annemde' dedi. Bende 'Oh, çok şükür' dedim. Ben yoğun bakımdan çıktığım zaman eşim yanıma geldi. Baktım, eli yüzü, gözü şişmiş. Dedim, 'Bana mı üzüldü, böyle oldu?' Bana dediği kelime, 'Çocuklarımızı kurtaramadık' Ben 'Nasıl ya?' dedim. Ondan sonra böyle bağırdığımı hatırlıyorum. Ben geçenlerde haber izledim, 'Sarı serum öldürüyor, tehlike saçıyor' diye. Yani şüphelendim. Öyle bir şey olabilir, etkilemiş olabilir. Benim, oğlumun bir tane antibiyotiğe alerjisi vardı. Dedim, tetikledi mi acaba? Çocuklar tetikleyebilir. Kabre bir kere gidebildim. O da kısa durdum. Zaten inanamıyorum, Bunlar çocuklarım mı? Yani böyle kendimi zor tuttum. Oradan çıkın, ne işiniz var orada diye bağırasım geldi. Hastanenin ihmali var. Sen çocuğumu nasıl taburcu edersin, iyi dersin? 'İyiyse o zaman niye öldü?' Ne olduysa çıksınlar ortaya, hala inanamıyorum. Canım çok yanıyor. Evde böyle sessizlik var. Çocuklarım nerede? diyorum. Hiç böyle gelmeyeceklerini düşünmek yani çok zor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı

Türkiye'nin yıllardır beklediği konuda şartını açıkladı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü

Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü! İlk 24 dahi tehlikeye girdi
Galatasaray taraftarını çıldırtan istatistik

Galatasaray taraftarını maç sonu sinirden küplere bindiren olay
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Belediye önünde kendisini ateşe vermişti! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar

Kendisini yakarak öldürmüştü! İşte olaydan dakikalar önce yaşananlar
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
İran'da Netanyahu'ya benzerlik iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Ekmek kuyruğunda herkesi şaşkına çeviren görüntü
Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı! Hastaneler dolup taşıyor

Korkulan oldu! Avrupa'yı kaosa sürükleyen salgın bir ilimize sıçradı
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Mide ameliyatına gitti, canından oldu! Nedeni ailesini isyan ettirdi

Mide ameliyatına gitti, canından oldu! Nedeni ailesini isyan ettirdi
EPDK'dan şarj hizmetlerine modernizasyon hamlesi

O araçlara sahip olanlar dikkat! Artık daha indirimli olacak
Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti

Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama

Gözaltına alındığı söyleniyordu! Serkan Toper'den açıklama var
Jinekolog anlattı! Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı: Bunu hemen yap

Jinekolog anlattı: Düğün günü üzerinde gelinlikle gelip yalvardı
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası

Galatasaray'da kaleyi dahi tutturamıyordu, gittiği yerde kral oldu
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Doktorlara cagrimdur: Lütfen kolaya kaçmayın, hemen Serum takmayın bir araştırın Allah aşkına, serumu tak eve gönder yapmayin daha kaç can gidecek !!

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Rabbim sabır versin denecek bişey yok:(

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Gayrimenkul satışında tüm zamanların rekoru kırıldı

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı: Maaşını cebimden ödeyeceğim

Bahisten ceza alan futbolcuya MHP'li vekil sahip çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
title