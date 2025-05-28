İzmir'de Eymen Sadık Durak cinayetinde yeni dava süreci

İZMİR'in Bornova ilçesinde cesedi tandırda bulunan Eymen Sadık Durak'ın (5) öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet ile 38'er yıl hapis cezasına çarptırılan Mine Durak (30) ile sevgilisi Serkan Elçetin (41) hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan açılan davada 10'ar yıl hapis cezası istendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi ölen Mine Durak'ın oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı ile harekete geçti. Ekipler, 2019 yılı Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Mine Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cenazesini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, tutuklandı, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından dava açıldı. İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; sanıklardan Mine Durak'a 'Nitelikli kasten öldürme' ve 'Eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Serkan Elçetin'in cep telefonunun incelenmesine ve sanık Mine Durak için de akıl sağlığı raporu aldırılmasına hükmedip, yerel mahkemenin kararını bozdu.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

Bozma kararının ardından dava bir kez daha İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Elçetin'in telefonunda yapılan incelemede; Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığı görüntülerin olduğu, Eymen'in bir araçta tamamen çıplak halde ve vücudu ile yüzünde darp izinin görüldüğü fotoğrafların bulunduğu belirtildi. İncelemede, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş videosu da bulundu. Söz konusu videoda Mine Durak'ın, Eymen'i istismar ettiği görüntüler olduğu belirtildi. İncelemede, Durak'ın uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir mekanizmayla çekilmiş video kaydının da bulunduğu tespit edildi. Mine Durak'a yapılan muayene sonucunda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

CİNAYET DOSYASI ONANDI

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Durak ve Elçetin'i birlikte 'Fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, 'Çocuğun nitelikli istismarı' suçundan 20'şer yıl hapis cezası verildi, bu ceza suçun birden fazla kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle 30'ar yıla yükseltildi. Suçun 'Cebir ve tehdit' ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi nedeniyle de her 2 sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkarıldı. Sanığa yasalar gereği 30 yıldan fazla ceza verilemeyeceği için bu cezaları, 30'ar yıl hapis cezasına çevrildi. Heyet, Elçetin ve Durak'ı, 'Eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar, istinaf ve Yargıtay'da da onandı.

'CEZADAN KORKUM YOK'

Mine Durak ve Serkan Elçetin hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan ayrı ayrı 10'ar yıla kadar hapis istemiyle İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Elçetin, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, salonda hazır bulundu. Hakim, sanıklar hakkında 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan açılan dosyanın mevcut dosyayla birleştirildiğini söyledi. Söz verilen sanık Elçetin, sağlık sorunları olduğunu belirtip, savunmasını yazılı olarak sunacağını söyledi. Elçetin, "Tansiyonum çok yüksek. Yazılı savunma vermek istiyorum. Bayılmak üzereyim. Savunmamı 10 gün içinde göndereceğim. Tüm suçlamaları reddediyorum. Benim cezam 2073'te bitiyor. Cezadan korkum yok. Haklıysam ceza verilsin ama suçlamayı kabul etmiyorum" dedi ve duruşmadan ayrıldı.

TEMMUZ AYINA ERTELENDİ

Sanığın savunmasının ardından esas hakkında mütalaa açıklandı. İddia makamı, sanıkların 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan cezalandırılmalarını isterken; 'Çocukları fuhşa teşvik ettirmek, yaptırmak ve aracılık yapmak' suçundan beraatlerini talep etti. Buna göre anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin (41) hakkında 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezası istendi. Avukatların ve sanığın esas hakkında mütalaaya ilişkin süre talebini kabul eden hakim, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.