Eskişehir Sivrihisar'da Hava Gösterileri 11. kez başladı, Türk Yıldızları uçtu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri" başladı.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösterilere, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, gazetecilere, Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Buranın sadece hava gösterilerinin yapıldığı bir yer olmadığını, aynı zamanda havacılık tarihini, gelişimini ve geleceğini anlattığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buraya gençlerimiz özellikle çok ilgi gösteriyor. Bundan çok mutlu oluyorum. Bu havacılık merkezi aslında geleceğimiz olan havacılığın hem merakın hem heyecanın hem de hayallerin kurulmasına vesile oluyor. Burada sevgili çocuklarımız hayaller kuruyor. İnşallah burası gelecekte havacılıkta önemli isimlerin yetişmesine vesile olacak, ilham kaynağı olacak. Vecihi Hürkuş'un torunu da replika uçakla burada yer alıyor. Biliyorsunuz bizim havacılık alanındaki ilk ismimiz ve bu alanda havacılığın başlatılmasına bütün varını, inancını ortaya koymuş ve uçak üretmiş. O uçağın bugün replikasıyla torunu uçtu. Bu çok gurur verici bir şey."

Türk Yıldızları ve uçaklar gökyüzünde özel gösteriler yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da etkinlikte gösteri yaptı.

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağı da gökyüzünde yerini aldı.

Organizasyonda, Vietnam gazisi UH-1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı tayyareler, P-51 Mustang ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gökyüzünde gösteri yaptı.

Her yaş grubundan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikte, 2 gün boyunca hava taşıtı gösterilerinin yanı sıra planör, paramotor, model uçak gösterileri ve paraşüt atlayışları da yer alacak.

Nuri Demirağ'ın ürettiği uçağın replikası ile Vecihi 14'ün replikasından gösteri uçuşu

Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği, onun adını taşıyan "Nu.D-36" adlı eğitim uçağının replikası ile Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson, dedesi tarafından 1931'de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikası birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

İki uçağın beraber yaptığı gösterinin ardından Maxson, gazetecilere, çok duygusal bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

Büyükbabasının kendisiyle birlikte uçuyormuş gibi hissettiğini anlatan Maxson, "Gerçek değil gibi hissediyorum, büyükbabamın uçağıyla uçtuğum için çok mutluyum. Uçaklar da burada çok iyi şovlar yaptılar. Hava da çok iyi, uçuş için daha iyisi olamazdı." dedi.

Kıbrıs gazisi, görev yaptığı dönemdeki uçağı izledi

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi 92 yaşındaki emekli astsubay Reşat Çolak, görev yaptığı dönemde kullanılan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde yer alan Douglas DC-3'ün gösterisini izledi.

11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının destekleriyle gösterilere gelen Çolak, uçağı gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çolak, buraya gelmesinde emekleri olan Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Muarrem Özen ve ekibine teşekkür ederek, "Her insanın bir sevgilisi vardır, benim sevgilim de bu uçak. Daha önce uçma şansım da olmuştu. Büyük zevk aldım. Eski anılarım canlandı." diye konuştu.

Etkinlikler yarın sona erecek.

Kaynak: AA