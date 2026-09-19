Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş gönderme

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Galatasaray’ı 4-0’lık net bir skorla mağlup eden Trabzonspor, galibiyet coşkusunu sosyal medyaya taşıdı.

GALATASARAY'A SES GETİREN GÖNDERME

Bordo-mavililer, sosyal medya hesaplarından “Nasıl yakalayacaksın, yakalayamazsın ki? ” notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Görselde Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah'ın top sürerken, arkasında Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın motosiklet üzerinde onu yakalamaya çalıştığı bir sahne yer aldı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Karadeniz devinin bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım alırken, Galatasaray taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı.