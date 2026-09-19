Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi FIFA'dan şok

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Süper Lig’de yarın kendi sahasında Beşiktaş’ı ağırlamaya hazırlanan Amedspor’a Fransız forvet Axel Kayombo transferinden kötü haber geldi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeşil-kırmızılı ekibin yaptığı itiraz başvurusunu olumsuz yanıtladı.

SEHVEN YAPILAN HATA TRANSFERİ YAKTI

Ara transfer döneminin son gününde Amedspor, Avusturya temsilcisi Sturm Graz forması giyen 18 yaşındaki Axel Kayombo'yu kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. İki kulüp de gerekli evrakları zamanında FIFA sistemine yüklemiş olsa da, girilen bilgilerde sehven yapılan bir hata nedeniyle veriler birbiriyle eşleşmedi.

İTİRAZLAR SONUÇ VERMEDİ

Amedspor ve Sturm Graz yönetimi, yaşanan uyuşmazlığın kulüplerden kaynaklanmadığını ve evrakların süresi içinde iletildiğini belirterek transferin tescil edilmesi talebiyle FIFA'ya itiraz başvurusunda bulundu. Ancak başvuruyu değerlendiren FIFA, Amedspor’un talebini reddetti. Beşiktaş maçı öncesinde gelen bu olumsuz yanıt, yeşil-kırmızılılarda büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

AMEDSPOR FORMASI GİYEMEYECEK

FIFA'nın ret kararının ardından transfer süreci tamamen kapandı. 2024-2025 sezonunda İsviçre ekibi Stade Lausanne-Ouchy’de kiralık olarak 28 maçta 9 gol atan ve sezon başında Sturm Graz’a geçen 1,86 boyundaki genç hücum oyuncusu, bu kararla birlikte Amedspor kadrosuna katılamamış oldu.