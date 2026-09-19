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Konya'da 10 katlı binanın çatısında intihara kalkışan şahıs, polis uğraşırken uyudu

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Konya'da 10 katlı binanın çatısında intihara kalkışan şahıs, polis uğraşırken uyudu
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Konya Selçuklu'da alkol alan şahıs, 10 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin uzun ikna çabası sırasında uyuyakalan şahıs, itfaiye merdiveniyle indirilip hastaneye kaldırıldı, tahkikat başlatıldı.

Konya'da alkol aldıktan sonra 10 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, polisin uzun süren uğraşları sırasında uyuyakaldı. İtfaiye merdiveniyle aşağıya indirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Mahmudiye Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede apartman görevlisi olarak çalışırken, henüz öğrenilemeyen bir sebeple işten çıkarıldığı iddia edilen K.A., site içerisinde alkol aldıktan sonra 10 katlı binanın çatı katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından site önüne atlama yatağı açılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerince uzun süre ikna edilmeye çalışılan şahıs, aldığı alkolün etkisi ile çatı katında sızarak uyuyakaldı. Şahıs, itfaiye aracının merdiveni uzatılarak sepet ile sızdığı çatı katından aşağıya indirilip ambulansa alındı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A. tedavi altına alınırken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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