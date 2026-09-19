Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor- Galatasaray maçı öncesi gözler Papara Park'a çevrildi.

Trabzon'da gün boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle karşılaşmanın oynanacağı sahanın durumu merak konusu olurken, stadyumdan gelen görüntüler olumlu tabloyu ortaya koydu.

VAKUM SİSTEMİ DEVREDE

Papara Park'ta bulunan vakum sisteminin aktif şekilde çalıştığı ve yoğun yağışa rağmen saha üzerinde su birikmesini önlediği ifade edildi. Zeminin maç saatine kadar oynanmaya uygun durumda tutulması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

MAÇIN OYNANMASINDA ENGEL YOK

Mevcut şartlarda karşılaşmanın planlandığı şekilde oynanmasının önünde zemin kaynaklı herhangi bir engel bulunmadığı belirtildi. Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek.

VAKUM SİSTEMİNE ÖVGÜ YAĞDI

Yoğun yağışa rağmen zeminin iyi durumda kalması, Papara Park'taki vakum sistemini gündeme getirdi. Sahanın su tutmasını engelleyen sistem, futbolseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Özellikle zorlu hava şartlarında zeminin korunması, stadyum altyapısının önemini bir kez daha ortaya koydu.