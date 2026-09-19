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Trump'ın Beyaz Saray yasağı sonrası CNN ve MS NOW muhabirleri içeri alınmadı

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ABD Başkanı Donald Trump, yalan haber yaptıkları gerekçesiyle CNN, MS NOW ve Politico'yu Beyaz Saray'dan yasakladı. Yasağın ardından CNN ve MS NOW muhabirleri yerleşkeye giremedi; CNN yasağın basın hakkına saldırı olduğunu, habercilik misyonunun süreceğini açıkladı.

Abd Başkanı Donald Trump'ın "yalan haberler yaptıkları" gerekçesiyle Beyaz Saray'a erişimlerini yasaklamasının ardından CNN ve MS NOW haber kanallarının muhabirlerinin yerleşkeye girişi engellendi.

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabahın erken saatlerinde CNN muhabirlerinin Beyaz Saray yerleşkesine girişine izin verilmedi." denildi.

Bu engellemelerden bağımsız olarak CNN'in ABD hükümeti hakkında haber yapma misyonunun devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, "ABD Anayasası uyarınca, hükümetin engellemesi veya müdahalesi olmaksızın habercilik yapma hakkına sahibiz ve bu yasak, bu temel hakka yönelik hukuka aykırı bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'a girişi reddedilen CNN muhabiri Betsy Klein de yaptığı açıklamada, bir Gizli Servis ajanının kendisine basın kartının iptal edildiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan, MS NOW muhabiri Akayla Gardner ise canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bir Beyaz Saray görevlisi benden giriş kartımı teslim etmemi istedi. Bunun artık geçerli olmadığını söyledi. Neden içeri giremediğimi sordum, bunun kendisinin yetkisinin ötesinde bir durum olduğunu söyledi." dedi.

Trump'ın gazetecilere Beyaz Saray yasağı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

Abd Başkanı Trump, MS NOW'ın eski adı "MSNBC"yi izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etmişti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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