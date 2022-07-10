İstanbul'daki sağanak yağışın vahametini gösteren kareler! Dalgıç kıyafeti ekipler evlerde arama yaptı

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağmur birçok ev ve iş yerine su basmasına neden oldu. Taşmalar ve su basmalarına karşı olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

ESENYURT'DA DERE TAŞTI

Esenyurt'un Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere'nin taşması sonucu meydana gelen su baskınında 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrika sular altında kaldı. Su taşkınlığının meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeden gün içinde 266 su baskını ihbarı yapıldı.

SİLİVRİ'DE 3 DAİREYİ SU BASTI

Silivri'de Alibey Mahallesi Şerif Sokak'ta gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle rögarların taştığı görüldü. Mimarsinan Mahallesi'nde de özel bir sitede giriş katlarda bulunan tadilat aşamasındaki üç daireyi su bastı.

Yine aynı site içerisindeki asansör boşlukları sularla doldu. İtfaiyenin çalışmasıyla daire içerisinde bulunan sular çekildi. Bazı cadde ve yollar göle döndü. Zaman zaman sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

EN FAZLA YAĞIŞ SARIYER'E DÜŞTÜ: METREKARE BAŞINA 113 KG

Sarıyer'de de işyeri ve yolları su bastı. Vatandaşlar işyerlerindeki suyu tahliye ederken, yollardaki su ise İSKİ ekipleri tarafından çekiliyor. Öte yandan bölgede metrekareye 113 kg yağış düştüğü tespit edildi.

ÇALIŞMALAR BÜTÜN GÜN DEVAM ETTİ

İhbarlarla birlikte çok sayıda Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve jandarmada görevli ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, su altında kalan evlerden önce vatandaşları ardından da biriken suları tahliye etmek için gün boyu çalışmalarına devam etti.

SU SEVİYESİNİN İNSAN BOYUNDA OLDUĞU GÖRÜLDÜ

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ekiplerinin, evlerde mahsur kalan kimse olup olmadığına dair çalışma yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde evlerdeki su seviyesinin insan boyunda olduğu ve evlerdeki bütün eşyaları sürüklediği görüldü.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kent genelinde 797 su baskını ihbarı geldi. Haramidere'nin geçtiği bölgede şiddetli yağış ile su baskınları oldu. Hızlıca ve büyük bir hassasiyet ile hareket ederek, vatandaşlarımız ikaz edildi. AFAD Başkanımız ve Sayın Bakanımız olay yerine teşrif ettiler, çalışmaları koordine ettiler, incelemeler yaptılar. 128 su basan daireden 70 tanesi tahliye edildi. Bu akşama kadar tamamını tahliye edeceğiz. Sokaklarımızın çamurdan temizlenmesi birkaç günde sağlanacak. Bakanımızın talimatı ile hasar tespit komisyonu kuruldu. Bu akşam olmadan tespitler tamamlanacak. Bakanımızın da talimatı ile ilk etapta evler için 5'er bin TL, iş yerleri için ise 10'ar bin TL ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel