Erdoğan'dan Putin'in de katıldığı Türkmenistan'daki zirvede çarpıcı "savaş" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğraf çekiminin ardından "Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği" konulu genel oturumda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugünkü forumu çok anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bağımsızlığından bu yana Türkmenistan'ın her başarısıyla seviniyoruz. Türkmenistan örnek bir ülke haline gelmiştir.

Türkmenistan ve Türkiye iki kardeş ülkedir. Türkmenistan'la atasözlerimiz gibi kalbimiz de menzilimiz de birdir. İlişkilerimizi her alanda ilerletip dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarımızı beşeri ilişkilerimizle taçlandırıyoruz.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde uluslararası diyalog ve barışın tesisi için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çevremizde bir barış kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONA ERMELİ"

Rusya- Ukrayna savaşının sona ermesi temennimizdir. İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN FİLİSTİN HALKINA BORCUNA ÖDEMESİNİN VAKTİ GELDİ"

İsrail'in ihlaline rağmen süren ateşkes kırılgandır. Uluslararası toplumun desteği şarttır. Barışın tesisine Filistinliler de dahil olmalıdır. Nihai hedef ise iki devletli çözümdür. Uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödemesinin vakti gelmiştir. Türkiye adil, tarafsız yaklaşımıyla arabuluculuk alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri.

"BARIŞ ANCAK ADALETLE MÜMKÜNDÜR"

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla silahlı çatışmaya şahit oluyoruz. Barış ancak adaletle mümkündür.

Bizleri bir araya getiren kıymetli kardeşim Serdar Berdimuhammedov'a teşekkür ediyorum."