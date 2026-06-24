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A Milli Takım kendini bile bile yakmış

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A Milli Takım kendini bile bile yakmış
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A Milli Takımımızın "FIFA mecbur etti" denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı.

  • TFF, A Milli Takım'ın Dünya Kupası kamp yeri için zorunluluk olmadığı halde Arizona Athletic Grounds'u değiştirmedi.
  • Almanya, Fransa, İspanya gibi takımlar kendi tercihlerini yaparak daha uygun kamp koşullarına geçti.
  • Türkiye, ekstra maliyeti göze almadığı için takım uzun ve yorucu yolculuklar yapmak zorunda kaldı.

TFF yetkilileri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız'ın play-off'tan katıldığı için zorunlu olarak Arizona'da kalacağı belirtilmişti.

KAMP YERİNDE ZORUNLULUK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu zorunluluk yoktu. TFF, sıcak çöl iklimiyle bilinen Mesa kentindeki Arizona Athletic Grounds tesisini değiştirmek için harekete geçmedi.  FIFA'nın önerdiği tesisler arasında yer alan bu kamp alanı, kavurucu sıcaklığı ve fizyolojik zorluklarıyla biliniyor. Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya gibi birçok ülke kendi tercihlerini yaparak daha uygun koşullara geçti. Diğer takımlar ise genellikle FIFA kataloğundaki seçenekleri kullandı.

MALİYET VE TERCİH DURUMU

Türkiye, FIFA'nın sunduğu tesislerin dışında bir yer seçseydi bazı masrafları kendisi karşılayacaktı. Ancak birçok ülke, antrenman sahası ile konaklama otelinin yakınlığı ve maç mekanlarına olan mesafe gibi öncelikleri gözeterek bu ekstra maliyeti göze aldı. Türkiye'nin tercihsizliği nedeniyle takım, uzun ve yorucu yolculuklar yapmak zorunda kaldı.

DİĞER TAKIMLARIN YAKLAŞIMLARI

Almanya: Julian Nagelsmann'ın öncülüğünde Winston-Salem'deki Wake Forest Üniversitesi'ni ve yakınındaki Graylyn Estate otelini seçti. Kısa mesafe ve takımın oteli tamamen kapatması ön plandaydı.

İspanya: Tennessee'deki Baylor School'u tercih etti. Gizlilik ve güvenlik nedeniyle bu özel okul seçilirken, ilk maçlar için Atlanta'ya sadece 160 km uzaklıkta olması avantaj sağladı.

Fransa: Bentley Üniversitesi kampüsünü kullandı. Antrenman sahasının zemini maç stadyumuna (Gillette) benzetilerek hazırlandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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