Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar
Fenerbahçe, Karşıyaka'dan transferi Adem Yeşilyurt ve geçen sezon ortasında antrenmanlara çıkardığı Çağrı Balta ile sözleşme imzalayıp kamp kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE'DE 2 İMZA
Sarı-lacivertliler, Karşıyaka'dan transfer ettiği Adem Yeşilyurt ile altyapıdan gelen Hakan Çağrı Balta ile profesyonel sözleşme imzaladı.
KAMPA KATILDILAR
Kulüp, Topuk Yaylası'nda başlayan kamp kadrosunu 30 futbolcu olarak belirledi. İki genç oyuncu da bu kadroda yer alarak hazırlıklara katıldı.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kamp çalışmaları sürerken, yönetim transfer ve ayrılıklarla ilgili operasyonlarına da devam ediyor.