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Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar

Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar
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Fenerbahçe, Karşıyaka'dan transferi Adem Yeşilyurt ve geçen sezon ortasında antrenmanlara çıkardığı Çağrı Balta ile sözleşme imzalayıp kamp kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmeye devam ediyor. 

FENERBAHÇE'DE 2 İMZA

Sarı-lacivertliler, Karşıyaka'dan transfer ettiği Adem Yeşilyurt ile altyapıdan gelen Hakan Çağrı Balta ile profesyonel sözleşme imzaladı.

KAMPA KATILDILAR

Kulüp, Topuk Yaylası'nda başlayan kamp kadrosunu 30 futbolcu olarak belirledi. İki genç oyuncu da bu kadroda yer alarak hazırlıklara katıldı. 

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kamp çalışmaları sürerken, yönetim transfer ve ayrılıklarla ilgili operasyonlarına da devam ediyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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