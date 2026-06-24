İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Reuters'ın geçtiği haberde, "Trump'ın ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde ABD yönetimi, Türkiye'ye jet motoru satışı yapmayı planlıyor." iddiası yer aldı.

"ABD, JET MOTORU SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK"

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki ay Ankara’da yapılacak NATO zirvesi için gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Washington’dan kritik bir hamle geldi. Reuters haber ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Türkiye’ye yüzlerce milyon dolar değerinde jet motoru satışı yapmayı planlıyor. Kongre’den gelebilecek olası itirazlara rağmen Trump yönetiminin bu satışı onaylamaya hazırlandığı belirtiliyor.

ABD-TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki jet motoru tedarik görüşmeleri, geçmişteki S-400 ve F-35 krizlerinin ardından son dönemde Trump yönetiminin hamleleriyle yeni ve hareketli bir faza girdi. Türkiye’nin yerli muharip uçağı KAAN gibi projelerle havacılık alanında attığı adımlar ve iki lider arasındaki doğrudan temaslar, ABD’nin Türkiye ile savunma ortaklığını yeniden canlandırma motivasyonunu artırıyor. Özetle, Washington yönetimi jet motoru satışı konusunda kararlı adımlar atsa da sürecin resmiyet kazanması için Kongre içerisindeki siyasi ve bürokratik engellerin tamamen aşılması gerekiyor.

NATO ZİRVESİ'NDE TRUMP İLE KRİTİK TEMAS

Öte yandan Türkiye'nin dış politika ajandasındaki en sıcak başlıklardan biri olan yaklaşan NATO Zirvesi'ne dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile beklenen görüşmeye dair sinyali verdi. Zirve marjında müttefik liderler arası diplomasinin yoğun geçmesi beklenirken, Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine, "Trump ile NATO Zirvesi'nde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur" dedi.

Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

TRUMP'IN İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye katılacağını burada doğrulayarak, "Yakında Türkiye'ye gideceğim." demişti. Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.