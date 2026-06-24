TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu hayatlarını birleştirdi. Ankara ve İstanbul milletvekillerinin bu mutlu günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine geçti.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

TBMM tarihinde daha önce milletvekilliği yapmış, emekli olmuş ya da farklı dönemlerde mecliste bulunmuş isimlerin evlilikleri yaşanmış olsa da, aktif olarak aynı dönemde görev yapan iki milletvekilinin evlenmesi ilk kez gerçekleşti. Bu tarihi nikahla birlikte Emir ve Rızvanoğlu çifti, parlamentonun "ilk vekil çifti" unvanını kazandı.

Murat Emir

DAMAT HEM DOKTOR HEM HUKUKÇU

Meclisin en renkli ve donanımlı kariyerlerinden birine sahip olan Murat Emir, tıp ve hukuk dünyasındaki başarılarının ardından siyasette de zirveye tırmanan bir isim:

Eğitim Hayatı: 1969 Malatya doğumlu olan Emir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Göz Hastalıkları uzmanı oldu. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde Lazer Fiziği yüksek lisansı yaptı. Eğitim tutkusu bitmeyen Emir, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Sağlık Hukuku üzerine doktora yaparak "Bilim Doktoru" unvanını aldı.

1969 Malatya doğumlu olan Emir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Göz Hastalıkları uzmanı oldu. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde Lazer Fiziği yüksek lisansı yaptı. Eğitim tutkusu bitmeyen Emir, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Sağlık Hukuku üzerine doktora yaparak "Bilim Doktoru" unvanını aldı. Siyasi Kariyeri: Haziran 2015'ten bu yana üst üste 4 dönemdir CHP Ankara Milletvekili olarak mecliste yer alıyor. Parti Meclisi üyeliği ve Anayasa Komisyonu üyeliklerinin ardından, Nisan 2024'te CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

Evrim Rızvanoğlu

GELİN DOĞA VE ÇEVRE POLİTİKALARININ KAPTANI

İş dünyasından siyasete uzanan başarı öyküsüyle dikkat çeken Evrim Rızvanoğlu, CHP yönetiminin en aktif isimlerinden biri: