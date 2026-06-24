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Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na gelmesinin ardından parti kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Özgür Özel'e yakın isimlerin yeni bir siyasi parti seçeneği üzerinde çalıştığı, partinin adının ise "Yürüyüş Partisi" olarak düşünüldüğü öne sürüldü.

Mahkemenin kurultayı iptal eden tarihi kararı sonrası CHP’de sular durulmuyor. Partinin hızla bir kurultaya giderek liderlik krizini çözmesini talep eden Özgür Özel kanadı, Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakmayan ve tedbir kararına sığınan tutumu karşısında daha fazla beklememe kararı aldı. CHP içinde kurultay yollarının tamamen tıkanması, Özel ekibinin bir süredir hazırlığını yürüttüğü yeni parti projesini resmen devreye soktu.

İSMİNDEN SONRA LOGOSU DA SIZDI 

İsmi daha önceden belirlenen Yürüyüş Partisi'nin amblem ve logosu da sosyal medyada paylaşıldı. Dün de parti grubunda manifesto niteliğinde bir konuşma yapan Özgür Özel, "Sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız" ifadelerine yer vermişti. 

İşte yeni partinin logosu; 

Kaynak: Haberler.com
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