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Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti

Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile boy gösteren Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin performansı, Alman basının bir kısmı tarafından eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Son olarak milli futbolcu Jamie Leweling'e Ekvador karşılaşması öncesinde yöneltilen Sane sorusu gerginliğe neden oldu. Soruya sert tepki veren Leweling, dakikalar içerisinde gazeteciden özür diledi.

  • Almanya Milli Takımı basın toplantısında Jamie Leweling'e Leroy Sane hakkında sorulan soru gerginliğe yol açtı.
  • Leweling, soruyu 'açık ara en kötü soru' olarak nitelendirip medyanın sürekli olumsuzluk aradığını söyledi.
  • Leweling, Sane'nin başarılı kariyerinden öğrenilecek çok şey olduğunu belirttikten sonra gazeteciye özür diledi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nda mücadele eden Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane tartışmaları devam ediyor. Ekvador maçının hazırlıkları sırasında düzenlenen basın toplantısında Alman futbolcu Jamie Leweling'e yöneltilen Sane sorusu büyük gerginliğe yol açtı.

SANE SORUSU TEPKİ GÖRDÜ 

Gazeteci, son dönemde Sane'ye yönelik eleştirileri hatırlatarak Leweling'e takım arkadaşının durumu ve olası rotasyon hakkındaki görüşünü sordu. Bu soru üzerine Leweling oldukça sert bir tepki verdi.

''AÇIK ARA EN KÖTÜ SORUYDU''

Leweling, ''Bu, sorulan sorular arasında açık ara en kötü soruydu. Sanki şimdi onun hakkında kötü bir şey söyleyecekmişim gibi davranılıyor. Zaten söylenecek kötü bir şey de yok. Tabii sizler için her zaman vardır. Çünkü siz sürekli olumsuz şeyler yazacak bir konu arıyorsunuz.'' dedi. 

''BU BİR ŞAKA DEĞİL, CİDDİ SÖYLÜYORUM''

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, ''Bu bir şaka değil, ciddi söylüyorum. Almanya ya da Alman medyası, sürekli bir veya iki oyuncuyu hedef alıp onları kötü göstermeye çalışmamalı. Leroy Sane'nin bizim için oynuyor olmasından memnuniyet duymalıyız. Evet, o benim rakibim. Ama dört yıl önce ona hayranlıkla bakıyordum, bugün ise onunla aynı takımda forma rekabeti yaşıyorum. Şu ana kadar çok başarılı bir kariyere imza attı ve ondan öğrenilecek çok şey var.'' sözlerini sarf etti. 

KONUŞMASININ ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Basın toplantısının sonunda Leweling, hedef aldığı gazeteciye dönerek “Az önce biraz fazla sert olduysam özür dilerim” diyerek dakikalar içinde yumuşak bir tavır sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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