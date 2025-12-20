Epstein belgelerinde, Clinton'ın da aralarında bulunduğu pek çok ünlü ismin fotoğrafları ortaya çıktı

Amerikan kamuoyunda ve Kongrede artan baskıların ardından parça parça yayımlanmaya başlayan Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında, aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda tanınmış simanın adının geçmesi ve fotoğraflarda yer alması dikkati çekti.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin belgeler, ABD kamuoyunda uzun süredir tartışmaların odağında yer alıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasında bugüne kadar 1200'den fazla mağdur ya da mağdur yakınının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlık, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımladı.

Kamuoyuna sunulan yeni belgelerde fotoğraflar, mahkeme kayıtları, jüri belgeleri ve soruşturma sürecine ilişkin çeşitli dokümanlar yer aldı.

Bir fotoğrafta, Epstein'in içerisinde bulunduğu bir uçakta İsrail ordusunun amblemini taşıyan kıyafet giydiği, dosyalardaki başka bir karede de benzer bir kıyafetin dolapta asılı olduğu görüldü.

Belgelerde, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da yer aldığı Epstein ile bağlantılı birçok tanınmış ismin ve siyasetçinin fotoğrafları da dikkati çekti.

Fotoğrafların büyük bölümünde çekim yeri ve tarihi gibi bağlam bilgileri yer almazken çok sayıda karede ise kişilerin yüzlerinin karartıldığı görüldü.

Dosyalarda adı geçen ve fotoğraf karelerinde yer alan isimler arasında oyuncu ve komedyen Chris Tucker, şarkıcı Michael Jackson, Mick Jagger ve Diana Ross, İngiliz iş insanı Richard Branson, gazeteci Walter Cronkite, oyuncu Kevin Spacey, Andrew Mountbatten-Windsor ve York Düşesi Sarah Ferguson bulunuyor.

Bill Clinton'ın yer aldığı çok sayıda fotoğraf öne çıktı

Belgelerde, Clinton'ın yer aldığı çok sayıda fotoğrafın bulunması dikkati çekti.

Fotoğrafların birinde Clinton'ın, Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ile birlikte havuzda olduğu, diğer fotoğrafta ise Clinton'ın Epstein'a ait olduğu düşünülen uçakta yer aldığı görüldü.

Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena konuya ilişkin açıklamasında, Trump yönetimini, belgelerin yayımlanma sürecini geciktirerek "ileride yaşanabilecek gelişmelere karşı kendilerini korumaya çalışmakla" suçladı.

Urena, "Burada iki tür insan var. İlk grup, hiçbir şey bilmiyordu ve Epstein'ın suçları ortaya çıkmadan önce onunla ilişkilerini kesti. İkinci grup ise suçları ortaya çıktıktan sonra da onunla ilişkilerini sürdürdü. Biz ilk gruptayız." ifadelerini kullandı.

Epstein'ın "Trump'ı 14 yaşındaki kız çocuğuyla tanıştırdığı" iddiası

Dosyalarda, Epstein'in 1990'larda 14 yaşında bir kız çocuğunu Trump ile tanıştırdığı iddiasına yer verildi.

Mahkeme kayıtlarında, söz konusu buluşmada, Epstein'ın Trump'a kız çocuğunu işaret ederek "Bu iyi, değil mi?" şeklinde bir ifadede bulunduğu, Trump'ın ise gülümseyerek başıyla onay verdiği aktarıldı.

Öte yandan Trump'ın adının ve görüntülerinin bu yayımlanan belgelerde oldukça sınırlı şekilde yer alması da tepki çekti.

Epstein dosyalarının önemli kısmının sansürlü olması ve bazı sayfaların tamamen karartılması da tartışmalara yol açtı. Bu durum, hem kamuoyunda hem de Kongre'de "şeffaflık" eleştirilerini artırdı ve Adalet Bakanlığına yönelik tepkileri güçlendirdi.

Epstein'dan mağdura yönelik tehdit iddiası

Dosyalarda, Epstein hakkında şikayette bulunan ilk isimlerden biri olan sanatçı Maria Farmer'ın ifadeleri yer aldı.

Farmer, 1996'da FBI'a verdiği ifadede, Epstein için çalıştığı dönemde, 12 ve 16 yaşlarındaki kız kardeşlerine ait kişisel fotoğrafların Epstein tarafından çalındığını söyledi.

Şikayet dilekçesinde, Epstein'ın bu fotoğrafları potansiyel alıcılara sattığını belirten Farmer, durumu kimseye anlatması halinde evini yakmakla tehdit edildiğini öne sürdü.

Tepkiler

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Clinton'ın jakuzide görüntülendiği bir fotoğrafa ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yorumda, "Amanın" ifadesini kullandı.

14 yaşından beri Epstein'in cinsel istismarına maruz kaldığını belirten mağdur Marina Lacerda, Adalet Bakanlığından daha fazla şeffaflık talep ederken sansürlemeler ve eksik yayınlar konusunda hayal kırıklığını dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Thomas Massie, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, Pam Bondi ve Todd Blanche tarafından bugün yayınlanan belgeler, Donald Trump'ın 30 gün önce imzaladığı yasanın ruhuna ve lafzına büyük ölçüde aykırıdır." ifadesini kullandı.

Diğer bir Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna da X üzerinden yaptığı açıklamada, yayınlanan belgelerin Massie ve kendisi tarafından hazırlanan yasaya uymadığını belirterek 119 sayfalık bir jüri ifadesinden oluşan bir belgenin tamamen sansürlendiğini örnek verdi.

Senatör Jeff Merkley, belgelerin tamamının belirtilen tarihte yayınlanmamasının yönetimin "Epstein kurbanlarına adaleti sağlamayı reddetmesi" olarak değerlendirerek "kurbanlar için adalet ve Amerikan halkı için şeffaflık sağlamak için tüm yolları ve yasal araçları araştırdığını" söyledi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.