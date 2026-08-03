Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio'nun, teknik direktör İsmail Kartal'ın maç içindeki tercihleri nedeniyle rahatsız olduğu öne sürüldü.

OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Takvim'in haberine göre Marco Asensio, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede takım içindeki rolüyle ilgili yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

İspanyol futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze maçının ilk ayağında yedek başlaması ve rövanş karşılaşmasında oyundan alınmasından memnun olmadığı iddia edildi.

"İSMAİL HOCAYLA KONUŞACAĞIM"

Habere göre Oğuz Çetin'in, Asensio'yu sakinleştirmek amacıyla, "Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. İsmail hocayla konuşacağım. Dert etme." ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Bu görüşmenin ardından teknik heyet ile Asensio arasındaki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 resmi maça çıkan Marco Asensio, 13 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. 15 milyon euro piyasa değerine sahip İspanyol yıldızın sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.