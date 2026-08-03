Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Türk satranç tarihinin altın çocuğu, rekorların ismi Yağız Kaan Erdoğmuş, uluslararası arenada başarılarına devam ediyor. Son olarak Biel Satranç Festivali’nde sergilediği performansla üst üste galibiyetler alan genç büyükusta, 2600 ELO barajını aşarak 2 bin 716 ELO puanına ulaştı.

DÜNYA ŞAMPİYONUNU GERİDE BIRAKTI

Bu dereceyle birlikte Yağız Kaan, son Dünya Şampiyonu Hindistanlı Gukesh Domaraju’yu geride bırakmayı başardı ve Dünya Gençler Sıralaması’nda 1 numaraya yükseldi. Son bir yılda tam 61 basamak birden tırmanarak zirvenin sahibi olan milli sporcumuz, genel dünya sıralamasında ise 27'nci sıraya yerleşerek elite kategorideki yerini perçinledi.

İLK 10 DA İKİ TÜRK BÜYÜK USTA

Türk satrancının tek başarısı Yağız Kaan’la da sınırlı kalmadı. Bir diğer rekortmen genç büyükustamız Ediz Gürel, dünya gençler sıralamasında 6'ncı basamakta yer alarak büyük bir başarıya imza attı.