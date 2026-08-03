Derya Uluğ ve Asil Gök evleniyor! 10 yıllık aşk mutlu sona ulaşıyor

Kıbrıs'ta sahne alan Derya Uluğ, hem kariyerine hem de özel hayatına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Asil Gök ile evlilik hazırlıklarının devam ettiğini belirten sanatçı, düğün tarihini de ilk kez paylaştı.

Evlilik kararını aceleye getirmediklerini dile getiren Uluğ, "Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki dört ay içinde ailemiz ve en yakın dostlarımızla birlikte sade ama çok mutlu olacağımız bir düğün yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asil Gök'ün yeni şarkısından söz eden Derya Uluğ, yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından dinleyiciyle buluşan çalışmanın büyük bir emeğin ürünü olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, uzun bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan eserlerin dinleyicilerle buluşmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKAYA TEPKİ: “İNSAN EMEĞİNİN YERİNİ ALAMAZ”

Müzik sektöründe giderek daha fazla konuşulan yapay zekâ teknolojisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluğ, teknolojinin bazı süreçlerde kolaylık sağladığını ancak sanatın merkezinde insan emeğinin bulunduğunu vurguladı.

Ünlü şarkıcı, "Yapay zekâ fikir geliştirme aşamasında yardımcı olabilir ancak duygunun yerini alamaz. Biz bir şarkı için aylarca emek veriyoruz. Gitarlar, yaylılar ve birçok enstrüman canlı çalınıyor. Müzisyenlerin emeğinin yok sayılması gerçekten ürkütücü." diyerek sektörde yaşanan dönüşüme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Haberler.com