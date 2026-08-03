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"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi

'Bütün gazeteciler gelsin' diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
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Hatay’da akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, hastanenin çatısına çıkıp, "Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı. Şahıs, akrabalarının "Karpuz var, karpuz keselim gel" demesi üzerine ikna olarak çatıdan indi.

Hatay'da akli dengesi yerinde olmayan şahıs, hastanenin çatısına çıkarak gazetecilerin gelmesini istedi. Akrabalarının "Karpuz var, karpuz keselim gel" diyerek ikna ettikleri şahsı çatıdan indirdiği anlar kameraya yansıdı.

HASTANENİN ÇATISINA ÇIKTI

Olay, Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Gülderen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören A.Z. isimli akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıs, hastanenin çatısına çıktı. Yaklaşık 12 metre yükseklikteki çatıda olan şahsı fark eden akrabaları ve ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştılar.

BİR KARPUZLA İKNA OLDU

"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkışan şahsı bir akrabası "Karpuz var, karpuz keselim gel" diyerek ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan şahıs, çatıdan indirilerek kontrol amaçlı hastanenin servisine alındı. Şahsın ikna edilmeye çalışıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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