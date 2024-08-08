Enez'deki Tuz Gölü Buharlaştı, Havada Beyaz Bir Alan Oluştu

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, aşırı sıcak nedeniyle suyu buharlaşan ve beyaza bürünen 'tuz' gölü, havadan görüntülendi.

Enez ilçesi Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki göldeki su, aşırı sıcak nedeniyle buharlaşınca ortaya tuzla kaplı bir alan çıktı. Bölgeye gelen tatilciler, kuruyup beyaza bürünen göle gelip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, aşırı sıcak hava nedeniyle suyu tamamen buharlaşan ve beyaza bürünen gölü havadan görüntüledi. Trakya'da bu yıl hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirten Özkaya, kuruyup beyaza bürünen gölün özellikle bölgeye gelen tatilcilerin ilgisini çektiğini söyledi.