Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç, avukatı aracılığıyla istismar iddialarını Haberler.com'a anlattı

Doktor Ender Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürüldü. İddialarla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yapan Saraç, yayınlanan videoların montaj olduğunu belirtip boşanma aşamasındaki eşini suçladı. Ünlü doktorun eşi Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder ise detayları Haberler.com'a anlattı. Önder, "Benan Saraç, Ender Saraç'ın eş cinsel olduğunu 2018 yılında öğrendi. Ender Saraç, sebep yokken çocuğuna 'kokuyorsun' deyip banyoya sokuyor." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Televizyon programlarıyla tanınan Doktor Ender Saraç'ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Suçlamalara avukatı aracılığıyla yanıt veren Saraç, olayın boşanma aşamasındaki eşinin bir tezgahı olduğunu iddia etti. Saraç, sosyal medyaya servis edilen görüntülerin de montaj olduğunu belirtti. Tüm bunlar yaşanırken ünlü doktorun eşi Benan Saraç cephesinden açıklama geldi. Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder, skandal olayla ilgili detayları Haberler.com'a anlattı.

Ünlü doktorun eşi Benan Saraç'ın avukatı Yücel Önder, Haberler.com'dan Melis Yaşar'a konuştu. Ender Saraç'ın müvekkili hakkında söylediklerini kabul etmeyen Önder, "Ender Saraç ilerde böyle bir şey yaşanacağını tahmin ettiği için hazırlığını buna göre yaptı." dedi.

İşte Yücel Önder'in yaptığı o açıklama:

"Benan Saraç, Ender Saraç'ın eş cinsel olduğunu 2018 yılında öğrendi. Ender Bey, müvekkilimin eline ayağına kapanıyor. Müvekkilim de çocuklarım babasız büyümesin diye evliliği devam ettirmeye çalışıyor.

"ENDER SARAÇ ŞOFÖRÜYLE 20 YAŞINDAN 27 YAŞINA KADAR İLİŞKİ YAŞADI"

Müvekkilim, Ender Bey'in eş cinsel olduğunu öğrenince, Ender Bey'i hal ve hareketlerini yakından incelemeye başlıyor. Ender Bey'in, iş yerinde sürekli eş cinsel erkekleri çalıştırdığını fark ediyor. Ender Bey ayrıca şoförüyle 20 yaşından 27 yaşına kadar eş cinsel ilişki yaşıyor.

"ÇOCUĞUNU 'KOKUYORSUN' DEYİP BANYOYA SOKUYOR"

Sebep yokken çocuğuna 'kokuyorsun' deyip banyoya sokuyor. Çocuk bu durumdan rahatsız oluyor. Benan Saraç ise, Ender Bey'in eş cinsel olduğunu öğrendikten sonra bu olayların normal bir olay olmadığını daha iyi algılamaya başlıyor.

Çocuk, babasının tavrını anlayınca aile grubundan bir mesaj atıyor. Babasına diyor ki: 'Sen benim arka tarafıma saatlerce kremler sürmüştün...' Babası bu mesaja cevap vermiyor. Ender Saraç çok akıllı ve kurnaz bir adam. Ender Saraç bu olay üzerine benim müvekkilim hakkında uzaklaştırma kararı aldırıyor, basında 'şizofrendi' gibi yayınlar yaptırıyor."

"ÇOCUK OKULUN REHBERLİK SERVİSİNDEN YARDIM İSTİYOR"

Çocuk artık tacizlere dayanamıyor. Okulun rehberlik servisinden yardım istiyor. Okul bu olayla ilgili harekete geçmedi. Ben de Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradım. Onlar da okulu aradı, böylelikle tutanak işleme alınmış oldu. Çocuk korkuyor. Ender Saraç bunları sindirmiş. Ender Saraç, 'Benim Ankara'da dayım var, valiyle beraberim, bakan benim arkadaşım, seni Silivri'ye gönderirim' diyerek aileyi psikolojik baskı altına alıyor.

Sosyal medyadaki video, Ender Saraç'ın erkek sevgilisiyle olan bir kayıt. O video Ender Saraç'ın eş cinsel olduğunu kanıtlamak için.

Biz bu delilleri yargı merciine sunacağız. Çocuğun yanına çıplak bir şekilde sokulurmuş. Annesi spora gittiği zaman Ender Saraç evde hep çıplak gezermiş."

ENDER SARAÇ NE DEMİŞTİ?

Ender Saraç, çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair suçlamalara avukatı aracılığıyla yanıt verdi. Olayın boşanma aşamasındaki eşinin bir tezgahı olduğunu ifade eden Saraç, sosyal medyaya servis edilen görüntülerin de montaj olduğunu belirtti.

İşte yapılan o açıklama: "Öncelikle ve önemle müvekkile karşı yapılan bu iftiraya karşı açıklamayı yapmak zorunda kalmış olmanın derin üzüntüsünü paylaşmak isteriz. Zira henüz ergenlik çağına adım atmaya hazırlanan bir evladın, bir anne tarafından haksız menfaat elde etmek amacıyla boşanma davasına malzeme edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Sırf müvekkil Dr. Ender Saraç'tan yüklü bir bedel almak amacıyla bir evlada ömür boyu sürecek travmayı yaşatmaya kimsenin alet olmaması hukuki ve vicdani bir zorunluluktur.

Ender Saraç

"KAN DONDURACAK PLAN HAZIRLANIP PAYLAŞILIYOR"

Önemle belirtmek isteriz ki, müvekkil ile Eşi Benan Saraç'ın evlilikleri uzun süreden beri sürdürülemez bir hal almış olup taraflar 3 yılı aşkın bir süredir ayrı yaşamaktadırlar. Müvekkil tamamen kağıt üzerinde kalan evliliğini sonlandırmak amacıyla harekete geçtiği andan itibaren çeşitli montaj video kayıtlarıyla tehdit edilmiş olunup bu tehditlere mahal vermemesi ve boşanma davasını açmasının akabinde; mahkemenin, davanın içeriğiyle ilgili gizlilik kararı ve yayın yasağı vermesi üzerine bu çirkin, gerçek dışı, kan donduracak plan hazırlanıp sosyal medya üzerinden algı operasyonuna geçilmiştir. Bu noktada belirtmek isteriz ki Benan Saraç aleyhine verilmiş olan koruma tedbir kararı sebebiyle konuşamayan Benan Hanım çocuğunu kurban etmekten çekinmemiştir.

"EL KADAR ÇOCUĞA BASKI YAPTI"

Kamuoyunun takdir edeceği üzere gerçekten böyle bir olay olsaydı hiçbir anne yıllarca bu videoyu uhdesinde tutarak şantaj amaçlı kullanmazdı. Şüphesiz ki değil anne herhangi bir kimse böyle bir şeyden şüphe dahi etse yapacağı ilk iş yargıya başvurmak olurdu. Aleyhine açılan boşanma davasından sonra yargıya başvurmak yerine; el kadar çocuğa baskı yaparak aylardır görmediği babası aleyhine beyanda bulunmaya zorlamak ve tamamen gizli olması gereken bir evrakı çocuğun ismini de blurlamadan bir kısım merdiven altı hesaplardan yayınlatmanın amacının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Benan Saraç ve Ender Saraç

"KARALAMA KAMPANYASINA HİÇ KİMSE ALET EDİLMEMELİ"

Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkile atfedilen çirkin iftiranın sözde kanıtı olarak sunulan videoda görülen Boncuk isimli kedinin tam 6 yıl önce bu hayattan ayrılmış olması dahi başlı başına durumun vahametini göstermesi açısından bir hayli önem arz etmektedir. Çocukların boşanma gibi son derece zor ve travmatik süreçlere dahil edilmemesi sadece anne ve babalara değil, tüm topluma yüklenilen son derece önemli bir görev ve sorumluluktur. Bireysel hırslarına yenik düşen ebeveynlerin karşısında toplumun çocuğu koruma altına alması gerektiğine hatırlatarak sosyal medyada yapılan bu karalama kampanyasına hiç kimsenin alet edilmemesini diliyoruz. Zira burada korunması gereken en büyük değer iradesi sakatlanan bir evlattır. Herkesin bu önemli hususa hassasiyet göstererek yayın yasağını ihlal eden paylaşım ve içeriklere itibar edilmemesini önemle rica eder, bu konuda göstereceğiniz hassasiyet ve duyarlı yaklaşımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz."