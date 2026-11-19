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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, Emine Erdoğan'a "27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi"ni takdim etti.

Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu'nda yer alan 20 çocuğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Rukiye Rumeysa Yeniyıldız, kabulde yaptığı konuşmada, çocukların iklim krizine karşı çözümün bir parçası olabileceğini belirterek, "Bildirgemiz bizim için bir son değil, bir başlangıç. Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun güvenle büyüyebildiği bir geleceği görene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Ahmet Yiğit Başoğlu, yasal düzenlemeyle sosyal medya platformlarının 15 yaşından küçüklere hizmet sunmasının kısıtlandığını ve ebeveyn kontrol araçlarının zorunlu hale getirildiğini anımsatarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının

"Çocuklar Güvende" web sitesi ve mobil uygulamasının çocuklara, öğretmenlere ve anne babalara rehberlik ettiğini söyledi.

Sahra Dila Özbey, sesini duyuramayan, savaş altında ve yoksulluk içerisinde yaşayan çocuklar için organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Pirbey Mirvan Çelik, çocukları ilgilendiren her yerde çocuk katılımı olmasının önemine değinerek, ortak bir hayat ve uzlaşı için çocuklara söz verilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Yeniyıldız, COP31 kapsamında 13 Kasım'da Antalya'da "İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları" ana temasıyla düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'nun ardından hazırlanan 20 maddelik 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'ni okuyup Emine Erdoğan'a takdim etti.

Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar taleplerini sıraladı

Emine Erdoğan'a takdim edilen 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'nde yer alan 20 madde şu şekilde:

"1. Çocuk katılımının sağlandığı yetkili organlarda iklim odaklı çalışmalar yürütülmesini ve özellikle kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum tarafından bu çalışmaların desteklenmesini,

2. Çocukları etkileyecek iklim politikaları hazırlanırken çocukların, özellikle afet riski altındaki bölgelerde ve kırsalda yaşayan çocuklar ile engelli arkadaşlarımızın görüşlerinin alınmasını ve her kararda bizden sonra gelecek çocukların hakkının da gözetilmesini,

3. İklim değişikliğine ilişkin yerel ve merkezi yönetimlerce yürütülen çalışmalarda ve hazırlanan raporlarda çocuk görüşüne başvurulmasını ve bu çalışmalar ile raporların çocuk dostu dil ile yürütülmesini ve hazırlanmasını,

4. Mahallelerimizdeki çevre sorunlarını bildirebileceğimiz, yerel yönetimlerce kişisel bilgilerimizi koruyan güvenli bir dijital harita oluşturulmasını,

5. Her okulda, öğrencilerin hazırladığı ve enerji, su ve atık için ölçülebilir hedefler içeren bir iklim eylem planının her yıl yazılmasını ve yıl sonunda sonuçlarının paylaşılmasını,

6. İklim ve çevre okuryazarlığının her sınıf düzeyinde uygulamalı olarak müfredata girmesini ve her öğrencinin yılda en az bir kez doğada uygulamalı bir iklim etkinliğine katılabilmesini,

7. İnşaat, yıkım ve sanayi bölgeleri yakınında bulunan, çocukların yoğun olarak kullandığı alanların çevresinde hava kalitesinin düzenli olarak ölçülüp sonuçların paylaşılmasını ve bu alanların çevresine toz tutucu yeşil çitler kurulmasını,

8. Sel riski taşıyan bölgelerden başlayarak okul bahçelerinde ve parklarda yağmur suyunu toprağa ve depolara kazandıran düzenlemeler yapılmasını ve okul yollarındaki yağmur ızgaralarının her yıl yağış mevsiminden önce temizlenmesini,

9. Sel, deprem ve orman yangını gibi afetler sırasında eğitimin kesintiye uğramamasını sağlamak ve engelli çocuklar ile yetişkin refakatçisi bulunmayan çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla her ilde önceden hazırlanmış planların bulunmasını, afetlerden etkilenen çocuklara düzenli psikososyal destek sağlanmasını ve okullarda her yıl afet tatbikatlarının gerçekleştirilmesini,

10. İklim değişikliğinin sofralarımıza etkisini düşük gelirli ailelerin daha fazla hissettiğini göz önünde bulundurarak her çocuğun sağlıklı ve besleyici gıdaya düzenli olarak ulaşabilmesinin desteklenmesini ve okul kantinlerinde yerel üreticilerin ürünlerine daha fazla yer verilmesini,

11. Kuraklıkla mücadele için özellikle kamu binalarında su tüketiminin ölçülerek her yıl azaltma hedefi konulmasını ve bu binalarda yağmur suyu toplanarak bahçe sulamasında kullanılmasını,

12. Okul yemekhanelerinde ve kantinlerde yemek ve ekmek israfının ölçülmesini, her okulun israfı azaltma hedefi belirlemesini ve 'Gıdanı Koru' kampanyasında biz çocukların da gönüllü elçi olarak yer almasını,

13. Okullarda, belediyelerde ve gençlik merkezlerinde kitap, kıyafet, oyuncak ve spor malzemesi paylaşılabilecek 'Yeniden Yaşa' noktaları kurulmasını ve büyük konser, festival ve spor etkinliklerine izin verilirken sıfır atık planı istenmesini,

14. Sakladığımız binlerce fotoğrafın, açık bıraktığımız videoların ve sık değiştirdiğimiz cihazların da doğaya yük olduğunu bilerek dijital karbon ayak izimizi her yıl hesaplayıp azaltabileceğimiz çalışmalar yapılmasını ve elektronik atık toplama noktalarının yaygınlaştırılmasını,

15. Dikilen fidanların yaşayabilmesi için her okulun belediyeyle birlikte bir yeşil alanı sahiplenip bakımını üstlenmesini ve bu alanın gelişiminin her yıl raporlanmasını,

16. Mahallelerimizin doğasının son 50 yılda nasıl değiştiğini büyüklerimizle yapacağımız röportajlarla kayıt altına alabilmemizi ve endemik türlerin ve sulak alanların çocuklarla birlikte haritalanmasını,

17. Kıyı illerinde hayalet ağ temizliği çalışmalarına biz çocukların da katılabilmesini, temizlenen ağ miktarının ve denizlerdeki mikroplastik ölçüm sonuçlarının her yıl çocukların anlayabileceği biçimde paylaşılmasını ve mikroplastiklerin sağlığımıza etkilerine ilişkin araştırmaların desteklenmesini,

18. Çocukların iklim krizini kendi gözünden anlattığı belgesel, podcast ve fotoğrafların toplandığı ulusal bir çocuk iklim arşivi oluşturulmasını ve üniversitelerin desteğiyle çevre sorunlarına çözüm üretebileceğimiz atölyeler kurulmasını,

19. Türkiye'nin öncülük ettiği Sıfır Atık anlayışının dünya çocuklarıyla paylaşılması için Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde ve Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'nde farklı ülkelerden çocukların ortak etkinlikler yapmasını,

20. İklim krizinden en çok etkilenen ülkelerdeki çocukların sesinin de duyulması için COP31'de başlayan çocuk katılımının uluslararası işbirlikleriyle sürdürülmesini ve Türkiye'nin bu alanda dünya çocuklarına örnek olmasını istiyoruz."

"Gençlerimizin sundukları somut öneriler ve yönelttikleri talepler çok kıymetli"

Emine Erdoğan, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün arifesinde Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"COP31 kapsamında 'İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları' temasıyla düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildirgeyi hazırlayan evlatlarımıza, forumu düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile UNICEF'e teşekkür ediyorum. Gençlerimizin okullarda Sıfır Atık uygulamalarından elektronik atıkların toplanmasına kadar sundukları somut öneriler ve yönelttikleri talepler çok kıymetli. İnanıyorum ki yarınlarımıza yön verecek çocuklarımız çözümün bir parçası olduğunda iklim değişikliğiyle daha kararlı mücadele edeceğiz."

Kaynak: AA