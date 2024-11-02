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Elektrikli bisikleti bomba gibi patlayan genç, yaşamını yitirdi

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Sarıyer'de elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonrası çıkan yangında dumandan zehirlenen Mehmet Gökay Odabaş, yaşamını yitirdi.1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 19 yaşındaki gencin ailesi organlarını bağışladı.

Sarıyer'de odasında uyurken şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı, Genç Hayatını Kaybetti

PATLAMA SABAHA KARŞI OLDU

Olay, 24 Ekim Perşembe günü sabaha karşı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi. Bisikletini evinde içinde şarja taktı. Sabaha karşı şarjda olan batarya bir anda patladı. Patlama sonucu evde yangın çıkınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangına uykuda yakalanan Odabaş, yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.

1 HAFTADIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası evden çıkartılan Odabaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı, Genç Hayatını Kaybetti

Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı, Genç Hayatını Kaybetti

Elektrikli bisikleti bomba gibi patlayan genç, yaşamını yitirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

allah rahmet etsin gençcocuğa.

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