Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye sesleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de konuşuyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok. Milletin her ferdine, her inancına, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, her etnik kökenden insanına hayırlı olsun.

Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. Bir çağ kapattı bir çağ açtı. Biz de bu seçim ile birlikte bu kenti baskısı altına alan birçok kötülüğü kenara ittik. Bu şehrin parasının çarçur edilmesini kenara ittik. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu. Bundan yüz yıl önce bu şehir beş yıl işgal altında kaldıktan sonra tekrar bu şehrin kurtuluşuyla bu şehir aynı zamanda bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir.

Buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu yolculuğun en güçlü şekliyle birlikte tasarlayarak güçlü bir başarı elde etmemizi sağlayan Özgür Özel'e teşekkür etmek istiyorum. Partinin milletvekillerine, parti meclis üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da tek bir oyumuza bile zeval gelmemesini sağlayan il başkanımız Özgür Çelik'e teşekkür etmek istiyorum. Partimizin yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. İstanbul Gönüllüleri'ne teşekkür etmek istiyorum."

Ayrıntılar geliyor...