Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Türkiye Belediyeler Birliği, son 20 yılda AK Partili başkanlar tarafından yönetildi. Ancak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yerel yönetimlerdeki çoğunluğun CHP'ye geçmesiyle birlikte TBB'de değişim için sandığa gidildi. CHP'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gösterilirken AK Parti ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i aday olarak gösterdi.

DİVAN BAŞKANLIĞINI AHMET TÜRK YAPTI

Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimler öncesinde divan başkanlığını en yaşlı üye Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı. İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurula hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

İMAMOĞLU FARK ATARAK KAZANDI

Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimlerinde 448'i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullandı. Zaman zaman sözlü tartışmalara sahne olan seçimde İmamoğlu 515 oy alarak AK Partili rakibi Ahmet Metin Genç'e büyük fark attı. Genç, 250 oyda kaldı.

AK PARTİ'NİN TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Ekrem İmamoğlu karşısında kaybeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında Türkiye birincisi olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat tebrik edilmişti.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye'deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur. TBB, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

TBB'NİN GÖREVLERİ