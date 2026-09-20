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Edirne Gastronomi Festivali, beyaz peynir tanıtımı ve ödüllerle sona erdi

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Edirne Gastronomi Festivali, beyaz peynir tanıtımı ve ödüllerle sona erdi
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Gastronomi Festivali'nin ödül töreninde bu yıl Edirne beyaz peynirinin tanıtımına odaklandıklarını söyledi. Balkanlar Gastronomi Kupası'nda Romanya birinci, Türkiye ikinci, Arnavutluk üçüncü oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin markalarının Avrupa Birliği'nde ve dünyada tanınmasını hedeflediklerini belirtti.

Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali'nin ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl Edirne beyaz peynirinin tanıtımına odaklandıklarını anlattı.

Festivali düzenlerken Edirne'nin birbirinden güzel değerlerini herkesin tanımasını amaçladıklarını dile getiren Sezer, organizasyonun her yıl daha iyiye gittiğini??????? ifade etti.

Bu yılki festivalin Edirne beyaz peynirinin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Sezer, "Bu sene de yüzyıllık bir emeği, bir hakkı teslim etmek üzere Edirne beyaz peynirini, beyaz peynirin başkenti olarak tanıttık. Çok büyük bir ekip çalıştı. Burada yüzlerce şefimizin emeği var. Balkanlar'dan gelen şeflerimiz var. Dokuz ülkeden gelen şeflerimiz var. Annelerimiz var. Peynir üreticilerimiz var. Kendileri hem emeklerini ortaya koydular hem zamanlarını ortaya koydular." dedi.

Festivalin Edirne'nin gastronomi değerlerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlamasını istediklerini dile getiren Sezer, "Biz sadece Edirne için bu markaları gün yüzüne çıkarmaya çalışmıyoruz. Aynı zamanda da Avrupa Birliği'nde ve dünyada da tanınsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Organizasyon kapsamında farklı kategorilerde düzenlenen yemek yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Sezer ve protokol üyelerince verildi.

Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Yemek Yarışması Balkanlar Gastronomi Kupası'nda Romanya birinci, Türkiye ikinci, Arnavutluk üçüncü oldu.

Ödül töreninin sonunda festivale katılan şefler, "Kızılcıklar Oldu Mu?" türküsü eşliğinde kepçe ve tencereleriyle sahnede ritim tuttu.

Törene Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, MHP İl Başkanı Ahmet Biçer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, yerli ve yabancı çok sayıda şef, peynir üreticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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