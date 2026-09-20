Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! 'Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım' dedi, masadaki seçenekleri açıkladı

Trump, İran konusunda hem diplomasi mesajı verdi hem de sert uyarılarda bulundu. Pezeşkiyan'ın BM Genel Kurulu için ABD'ye gitme süreci ve Washington yönetiminin vize kararı da iki ülke arasındaki gelişmelerin önemli başlıkları arasında yer aldı. Trump'tan İran açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimiyle ilgili değerlendirmesinde anlaşma ihtimalinin de masada olduğunu belirterek, sert ifadeler kullandı.

TRUMP'TAN "GÖRÜŞMEYE HAZIRIM" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması, ABD ile İran arasında nükleer program, bölgesel faaliyetler ve karşılıklı yaptırımlar nedeniyle devam eden gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

"MASADA ÜÇ SEÇENEK VAR"

Trump, İran konusunda Washington yönetiminin önünde farklı seçenekler bulunduğunu belirterek dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. ABD Başkanı, "Masadaki seçenekler İran'ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak" dedi. Trump ayrıca İran yönetimine yönelik "Uslu dursalar iyi olur" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, açıklamalarında İran konusunda "Büyük gelişmeler yaşanacak" mesajı da verdi.

PEZEŞKİYAN BM GENEL KURULU İÇİN NEW YORK'A GİDECEK

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitmesi planlanıyor. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Pezeşkiyan, son anda bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD'ye gidecek. Pezeşkiyan'ın BM Genel Kurulu'nda İran'a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşması, ayrıca çeşitli ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD'DEN PEZEŞKİYAN'A VİZE ONAYI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de aralarında bulunduğu İranlı yetkililere BM Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası için vize verdi. Bakanlık açıklamasında, "Ev sahibi ülke yükümlülüklerimiz doğrultusunda, İran rejiminin çekirdek heyeti BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na katılabilecek" ifadeleri kullanıldı. Ancak verilen vizenin bazı kısıtlamalar içerdiği belirtildi. İran heyetinin seyahat kısıtlamalarına tabi olacağı, ayrıca lüks ürün ve bazı malların satın alınmasına yönelik yasaklarla karşılaşacağı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı