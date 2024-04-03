CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'nin hak ettiği yere taşınması için katılımcı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunun umut verici olduğunu ifade etti.

Seçmenlere teşekkür eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Edirne'de ilk kadın belediye başkanı seçilen Filiz Gencan Akın'la kenti dünyanın önemli marka kentlerinden biri haline getireceğiz. Lalapaşa ilçesinde de başarı elde ettik. Uzunköprü ilçesinde seçime itiraz süreci devam ediyor ancak mecliste tercihler partimizden yana oldu. Keşan ve Havsa ilçelerinde yeniden CHP'nin tercih edilmesi ise gurur verici."

Yazgan, Edirne'nin hak ettiği yere taşınması için katılımcı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarını da kaydetti.

Keşan Belediye Başkanı Özcan, mazbatasını aldı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, mazbatasını aldı.

Özcan ve Keşan Belediye Meclis Üyeleri Keşan Adliyesinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törenle mazbatası takdim edildi.

Özcan ve beraberindekiler belediyeye gitmeden önce ilçe meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sundu.

Keşan Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde ise Özcan, hizmetlerinden dolayı önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da Özcan'a görevinde başarı diledi ve Özcan'dan önceki dönem aldığı rozeti Özcan'a tekrar takdim etti.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, belediyenin önünde yaptığı konuşmada, ilçenin kalkınması için durmaksızın çalışacaklarını kaydetti.

Törene CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne geçmiş dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi, mazbatasını aldı

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi mazbatasını aldı.

Geldi ve Lalapaşa Belediye Meclis Üyeleri İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek'i makamında ziyaret etti. Cellek, Geldi'ye görevinde başarı diledi.

Geldi ve Lalapaşa Belediye Meclis Üyeleri toplantı salonunda düzenlenen törende mazbatalarını Lalapaşa Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gilda Çalışkan'dan aldı.

Geldi, burada yaptığı konuşmada, Lalapaşa için durmaksızın çalışacaklarını belirterek, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Süloğlu Belediye Başkanı Ormankıran, mazbatasını aldı

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, mazbatasını aldı.

Ormankıran ve Süloğlu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri, İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek'i makamında ziyaret etti. Cellek, Ormankıran'na görevinde başarı diledi.

Ormankıran veSüloğlu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri toplantı salonunda düzenlenen törende mazbatalarını Süloğlu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tayyar Zümrüt'ten aldı.

Ormankıran, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede üçüncü dönem başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

Her dönem CHP'nin oy oranını ekibiyle artırdığını belirten Ormankıran, Süloğlu için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Törene, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Edirne geçmiş dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan ve partililer katıldı.

Türkiye'nin Havacılık Seyri Konferansı

Uçak Mühendisi Can Erel, Türkiye'nin Havacılık Seyri konferansında Trakya Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Erel, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu tarafından Kütüphane ve Dokümantasyon Konferans Salonu'nda havacılık sektörüne ilişkin bilgiler aktardı.

Havacılık tarihi hakkında da bir sunum yapan Erel, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Topluluğun Akademik Danışmanı. Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen de öğrencilere hem eğitim sürecinde hem de mezuniyet sonrası meslek yaşamında katkı sunacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Edirne'de TKDK destekleri tanıtıldı

Edirne'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) destekleri üreticilere tanıtıldı.

TKDK yetkilileri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda destekler hakkında bilgi verdi.

TKDK Çanakkale Koordinatörü Hasan İskender, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun 42 ilde destekler verdiğini söyledi.

Daha önce Trakya'nın bu desteklerden faydalanamadığını ifade eden İskender, "Yeni programımızı 81 ile yaygınlaştırmış olduk. Edirne'de genel bilgilendirme toplantısı yaptık. Tarımla ilgili paydaşlarımızı bilgilendirdik. Yeni dönemde üreticilerin bu fonlardan yararlanmasını istiyoruz." dedi.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve üreticiler katıldı.

Çevre kirliliği farkındalık eğitimi

Enez ilçesinde öğrencilere çevre kirliliği farkındalık eğitimi verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Enez Kaymakamlığınca yürütülen 2014-2020 Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı "Karadeniz Havzasında Kirliliği Durdurmak için Çevre Dostu Fikirler (BIOLEARN)" Projesi kapsamında alınan çevreci karavan mobil eğitim sınıfında lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine çevre kirliliği farkındalığı eğitimleri verildi.

Öğrencilere İlçe Tarım Müdürü Simge Ünlüsoy, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli orman mühendisi Gökhan Üstün, Enez Kaymakamlığı proje koordinatörü Remziye Irmak tarafından çeşitli başlıklarda sunumlar yapıldı.

Mobil eğitim sınıfı içinde Gala Gölü Milli Parkı ve çevre kirliliği ile ilgili videolar izleyen öğrencilere broşür dağıtıldı.

Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.