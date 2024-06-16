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Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı

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Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı Edirne'nin merkeze bağlı Elçili köyünde yakalandı. Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Mimar Sinan'da denizde balıkçılar tarafından elleri ile ayakları bağlı ve halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler ile ilgili soruşturma çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Güler'in katil zanlısı olarak aranan Yavuz G., Edirne'nin merkeze bağlı Elçili köyünde jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yavuz G'nin aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz G. adliyeye sevk edildi.

Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı

NE OLMUŞTU?

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Büyükçekmece Edirne 3.Sayfa Haberler

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