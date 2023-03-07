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Edirne'de asırlık tren yolu üst geçidi yıkıldı

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Edirne'de asırlık tren yolu üst geçidi yıkıldı Yıkım alanına koşan vatandaşlar, çıkan demirleri alabilmek için birbiriyle yarıştıEDİRNE Edirne'de devam eden hızlı tren çalışmaları çerçevesinde Tunca Nehri kenarından geçen eski hattaki tren yolu üst geçidi iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Edirne'de asırlık tren yolu üst geçidi yıkıldı

Yıkım alanına koşan vatandaşlar, çıkan demirleri alabilmek için birbiriyle yarıştı

EDİRNE Edirne'de devam eden hızlı tren çalışmaları çerçevesinde Tunca Nehri kenarından geçen eski hattaki tren yolu üst geçidi iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Yıkım alanına koşan vatandaşlar, çıkan demirleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Çalışmalar çerçevesinde Tunca Köprüsü 5 gün geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şehir merkezindeki üst geçit de ekipler tarafından iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Hızlı tren çalışmaları çerçevesindeki çalışmalarını sürdüren ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Üst geçidin yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirilirken, yıkım haberini duyarak koşan vatandaşlar, çıkan demirleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Hızlı tren çalışmaları sebebiyle geçici süreyle trafiğe kapatılan Tunca Köprüsü 10 Mart cuma gününe kadar kapalı kalacak. Çalışmalar çerçevesinde Karaağaç'a ulaşım Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor.

İstanbul-Edirne arası yolculuğu 3,5 saatten 1,5 saate, 6 saat süren yük taşımacılığını da 2 saate düşürecek olan hızlı tren hattı inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Edirne'nin tarihi Tunca Köprüsü girişinde bulunan ve yıkılan mevcut tren yolunun üst geçidinin yerine ise yenisi inşa edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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