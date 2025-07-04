Düşen Uçakla Hayatını Kaybeden Pilot Son Yolculuğuna Uğurlandı

Rize'de Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçakta hayatını kaybeden 57 yaşındaki amatör pilot Adnan Mehmet Demirci, son yolculuğuna uğurlandı.

Demirci için Kadıköy Has Erenler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yakınlarının katıldığı cenazede Demirci'nin eski eşi, kızı ve oğlu, taziyeleri kabul etti.

Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirci'nin naaşı, defnedilmek üzere Pendik Osmangazi Mezarlığı'na götürüldü.

Demirci'nin arkadaşı İsmail Şentürk, yaptığı açıklamada, Demirci ile tanışıklığının üniversite yıllarına dayandığını söyledi.

Ailecek görüştüklerini ve çocuklarının birlikte büyüdüğünü anlatan Şentürk, "Çocukluk hayaliydi dünya turu yapmak. Bir seneden beri bu tur için planlamayı yapıyordu." dedi.

Demirci ile yola çıkmadan önceki sabah saatlerinde konuştuğunu, uçağı takip etmesi için kendisine de link verdiğini dile getiren Şentürk, takip ettiği uçağı o gün konaklayacağı Rize'ye yakın bir yerde gördüğünü, bir problem olmadığını düşündüğünü ama o günün akşamında bir arkadaşının haber vermesiyle kötü haberi aldığını anlattı.

Şentürk, Demirci'nin dünya turuna Türkiye'den başlayacağını, Sivrihisar'dan kalkıp Rize'de geceleyeceğini, ertesi gün de hava koşullarına göre Gürcistan, Kazakistan, Sibirya, Avrupa ve Türkiye'ye geri döneceğini planladığını ifade etti.

Şentürk, Demirci'nin çocukluk hayalini bu sene gerçekleştirmesinin sebebinin ise Türk Hava Kurumunun (THK) 100. kuruluş yıl dönümüne bir iz bırakmak olduğunu belirtti.

Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçak, 2 Temmuz'da akşam saatlerinde düşmüştü. Uçağın enkazına dün 06.24'te ulaşılmıştı.

Kazada, amatör pilot Adnan Mehmet Demirci hayatını kaybetmiş, beraberindeki Hicran Kaya yaralanmıştı.