Dünyadaki Simgesel Yapılar 'Dünya Saati' Etkinliği Kapsamında Karanlığa Gömüldü

HONG KONG, 26 Mart (Xinhua) -- Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından küresel çapta düzenlenen bir etkinlik olan Dünya Saati'nin bu yılki kutlamaları çerçevesinde Malezya, Avustralya ve Filipinler'deki simgesel yapılar Cumartesi gecesi karanlığa gömüldü.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dünya Saati etkinliği öncesinde Petronas İkiz Kuleleri görülüyor, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Chong Voon Chung/Xinhua)

HONG KONG, 26 Mart (Xinhua) -- Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından küresel çapta düzenlenen bir etkinlik olan Dünya Saati'nin bu yılki kutlamaları çerçevesinde Malezya, Avustralya ve Filipinler'deki simgesel yapılar Cumartesi gecesi karanlığa gömüldü. Her yıl düzenlenen etkinlik, gezegene sadakatin bir sembolü olarak Mart ayının son Cumartesi günü bir saat boyunca bireyleri, toplulukları ve işletmeleri gerekli olmayan ışıkları kapatmaya teşvik ediyor.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Dünya Saati etkinliği sırasında karanlığa gömülen Petronas İkiz Kuleleri görülüyor, 25 Mart 2023. (Fotoğraf:Chong Voon Chung/Xinhua)

Filipinler'in Quezon kentindeki Quezon Anıtı, Dünya Saati etkinliği sırasında karanlığa gömüldü, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği öncesinde Sidney Opera Binası, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua)

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Dünya Saati etkinliğinde karanlığa gömülen Sidney Opera Binası, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua)

Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği sırasında karanlığa gömülen Sidney Liman Köprüsü, 25 Mart 2023. (Fotoğraf: Hu Jingchen/Xinhua)