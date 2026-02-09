Gaziantep ve çevre illerinde Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde, program düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, yaptığı açıklamada, sigara bırakma hizmetlerinin il genelinde yaygınlaştırıldığını belirterek, kentte daha önce 3 olan sigara bırakma polikliniği sayısının, ilçeler ve hastaneleri kapsayacak şekilde 18'e çıkardıklarını dile getirdi.

Sunulan hizmetlerin ve sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların tamamen ücretsiz olduğunu ifade eden Şahin, ayrıca uzaktan ve görüntülü muayene yoluyla sigara bırakma hizmetlerinin de aktif olarak sunulduğunu ifade etti.

Şahin, yaklaşan ramazan ayının da önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, "Oruçla birlikte değişen günlük alışkanlıklar sigarayı bırakmayı kolaylaştırabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu süreçte sigarayı bırakmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sağlık ekipleri, "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla vatandaşlara tütünsüz yaşam çağrısında bulundu.

Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi, gün dolayısıyla kent meydanında sigara bağımlılarını Sigara Bırakma Polikliniği'ne davet etti.

Poliklinikte uygulanan modern ve bilimsel yöntemleri vatandaşlarla paylaşan ekipler, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere umut olunduğunu kaydetti.

Malatya

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Yavuz Korkmaz, yaptığı açıklamada, tütün ve türevlerinin kullanımının en önemli ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti.

Sigaranın birçok hastalığı beraberinde getirdiğini dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Görüntülü poliklinik hizmeti sayesinde hastalarımızla bilgisayar veya telefon ekranı üzerinden yüz yüze görüşür gibi iletişim kuruyoruz. Görüşmede bağımlılık düzeyini ölçüyor, sigarayı tetikleyen faktörleri belirliyoruz. Kişinin genel sağlık durumunu değerlendirerek en uygun tedavi planını oluşturuyoruz. Gerekli durumlarda hastamızı doğrudan polikliniğe davet ediyoruz."

Adıyaman

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Mimar Sinan Kültür Parkı önünde toplandı.

Yeşil yelekleriyle toplanan kalabalık, Valilik bahçesine kadar yürüdü.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, gazetecilere sigaranın zararlarını anlattı.

İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu ise sigara, tütün ve diğer zararlı maddelerin insan hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Kilis

Kilis'te de sağlık ekipleri, "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla vatandaşlara tütünsüz yaşam çağrısında bulundu.

Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi, gün dolayısıyla kent meydanında sigara bağımlılarını Sigara Bırakma Polikliniği'ne davet etti.

Poliklinikte uygulanan modern ve bilimsel yöntemleri vatandaşlarla paylaşan ekipler, vatandaşlara sigaranın zararlarını anlattı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigarasız bir toplum için çaba sarfettiklerini söyledi.

Söylemez, kentin farklı noktalarında stantlar kurarak vatandaşları sigaranın zararları ile ilgili bilgilendirdiklerini ifade etti.