Dünya matematik şampiyonu Lina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan'da koltuğuna oturmayı istemiş

TRABZON'da katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye birincisi, STEM Olimpiyatları'nın matematik kategorisinde de dünya birincisi olan 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka (10), davet üzerine ailesiyle gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel konuğu oldu. Külliyeden davet aldığını öğrendiğinde çok mutlu hissettiğini söyleyen Saka, "Cumhurbaşkanımıza, ' 23 Nisan'da koltuğunuza oturabilir miyim?' diye sordum. Kendisi bana, 'Tabii ki oturabilirsin sen dünya birincisisin' dedi. 23 Nisan'da Ankara'ya gidip koltuğa oturmayı planlıyorum" dedi.

Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina, matematiğe olan merakıyla dikkat çekiyor. Lina Saka, geçen yıl kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katıldı. 40 ülkeden binlerce öğrencinin yer aldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye birincisi ve dünya 310'uncusu olan Saka, Singapur'a gitmeye hak kazandı. Saka, bu yıl ayrıca Future Intelligence Students Olympiad (FISO) katılıp gümüş madalya kazanarak, Dubai'de düzenlenecek organizasyona davet edildi. Son olarak 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları'na giren Lina Saka, uluslararası yarışmanın matematik kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayıp 100 tam puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Saka, tüm sınıf kategorileri arasında dünya birincisi olan tek Türk öğrenci ünvanını elde etti ve temmuzda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan final yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası başarılarıyla dikkat çeken Lina Saka ve ailesi, davet üzerine Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma fırsatı bulan Saka, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturma isteğini dile getirdi. İsteği, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu yanıt buldu. Külliyedeki programın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Lina Saka, gördüğü ilgi ve destekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

'23 NİSAN'DA ANKARA'YA GİDİP KOLTUĞA OTURMAYI PLANLIYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu DHA'ya anlatan Saka, "Külliyeden davet aldığımı öğrendiğimde çok mutlu hissetmiş ve şaşırmıştım. Orası çok güzeldi. Külliye kocaman ve çocuklar için büyük bir bilim alanı var. Tabii ki biraz geç gittiğimiz için çoğunluğuna katılamadım. Çok büyük bir kitaplığı vardı ve ablalar, ağabeyler orada ders çalışıyorlardı. Kütüphanesi de çok güzeldi bence. Daha sonra program başladı. Özel çağırılmış olmak ve oradaki tek çocuk olmak beni çok mutlu hissettirdi ve ayrıca çok gururluydum. Cumhurbaşkanımız beni yanına çağırdı ve kim olduğumu sordu. Ben de, 'Ben Lina, dünya birincisiyim' dedim. O da bana, 'Sen dünya birincisi olan kızımızsın demek' dedi. Annem yanımıza geldi ve Cumhurbaşkanımızla konuştu. Sonra bana harçlık verdi. Cumhurbaşkanımıza, '23 Nisan'da koltuğunuza oturabilir miyim?' diye sordum. O da 'Tabii ki oturabilirsin, sen dünya birincisisin' dedi. 23 Nisan'da Ankara'ya gidip koltuğa oturmayı planlıyorum. Yorumlarda bana destek olan ağabeylerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Hedefim değişmedi; savcı olmak ve Nobel ödülünü kazanmak istiyorum" diye konuştu.

'DESTEK GÖRDÜĞÜMÜZDE MUTLU OLDUK'

Lina'nın annesi Ayça Saka, destek veren herkese teşekkürlerini ileterek, "Sizinle birlikte Lina'nın başarısını duyurduk ve çok güzel destekler aldık. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç bizimle çok ilgilendi ve çok destek oldu. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Vakıflardan çok güzel destekler geldi. Açıkçası, önceliğimiz Lina'nın eğitimini planlamak ve doğru yönetebilmekti. Bu şekilde destekler gördüğümüzde de mutlu olduk. En azından hala ülkemizde eğitime destek verildiğini görmek, destekçilerin olduğunu bilmek de bizi çok mutlu etti. Bundan dolayı umutluyuz. Lina da bu destekleri gördükçe umutlandı ve mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

'SİNGAPUR'DAKİ FİNALLERE GİDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki davetin Lina için unutulmaz bir anı olduğunu dile getiren anne Saka, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız tarafından Külliye'ye davet edildik. Bizim için onurdu; Lina için de harika bir anı oldu. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile konuşma fırsatımız oldu. Kendileri tebrik ve takdirlerini ileterek, başarılarının devamını dilediklerini söylediler. Çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız 23 Nisan'da koltuğunu Lina'ya devredeceğinden bahsetti. İnşallah yeni bir anı da Lina'yı bekliyor. Başarının karşılığını alabilmek güzeldi. Lina'nın önünde başka olimpiyat sınavları var, onlara hazırlanacak. Buradan aldığı desteklerle Singapur'daki finallere gideceğiz. Tek temennimiz; güzel bir başarıyla ülkemizin bayrağını orada dalgalandırmak. Anne olarak sonsuz bir onur ve gurur duyuyorum. Anne olarak bir çocuğun büyüdüğüne şahit olmak mucizevi bir durumken, böylesi gurur verici bir tablo ve devletimizin arkamızda olduğunu bilmek çok mutlu edici."

'ONUR VE GURUR VERİCİYDİ'

Baba Mehmet Saka da "Çok güzel karşılandı. Onur ve gurur verici bir davetti. Devletimizin büyüklüğünü ve gücünü gördük. Eğitime gönül verenlerin destekleri oldu. Arayan oldu, çok fazla duyuldu ve Lina'nın başarısı yayıldı. İnşallah daha da güzelleri olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı