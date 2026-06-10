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Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu

Tarih yazdığı Eyüpspor'dan gönderilmişti! 24 saat dolmadan yeni takımı belli oldu
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Büyük bir mucizeyi başararak ikas Eyüpspor'u ligde tutan Atila Gerin, görevine son verilmesinin ardından 1. Lig'in yeni ekibi Kayserispor'un başına geçti.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 11 puan toplayıp büyük bir mucizeyi başararak ikas Eyüpspor'u ligde tutan Atila Gerin'in İstanbul ekibi ile yolları dün ayrılmıştı. Deneyimli teknik adamın yeni görev yeri belli oldu. 

KAYSERİSPOR'UN BAŞINA GEÇTİ

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kayserispor, teknik direktörlük görevine Atila Gerin'i getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Yapılan açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, kulüp menajerliği görevine de Seyit İçgül'ün getirildiği dile getirildi.

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