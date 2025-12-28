Dünya genelinde siyaset, sanat ve bilimin önemli isimleri 2025'te hayata gözlerini yumdu

Dünyada 2025'te siyaset, sanat ve bilim dünyasından birçok tanınmış isim hayatını kaybetti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden Jean-Marie Le Pen ve ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani hayatını kaybeden ünlü isimlerden oldu.

Heavy metal müziğin öncülerinden Ozzy Osbourne 22 Temmuz'da 76 yaşında, kanında nadir bulunan antikorlar ile kan bağışlarıyla neredeyse 2,5 milyon bebeğin hayatını kurtaran 88 yaşındaki James Harrison 17 Şubat'ta ve Epstein davasındaki ana davacı 41 yaşındaki Virginia Giuffre 25 Nisan'da dünyadan ayrıldı.

2025'te başta 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Franciscus olmak üzere birçok dünya lideri hayata gözlerini yumdu.

5 Ocak'ta Yunanistan'ın ortak Avrupa para birimi olan avroya katılımının mimarı eski Yunanistan Başbakanı Costas Simitis yaşamını yitirirken, El Salvador Devlet Başkanı Mauricio Funes, 21 Ocak'ta 65 yaşında hayatını kaybetti.

Şubat ayının ilk günü 81 yaşındaki eski Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler yaşamını yitirirken, Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi, 14 Nisan'da dünyadan ayrıldı.

Açık sözlü felsefesi ve sade yaşam tarzı ile tanınan 89 yaşındaki eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 13 Mayıs'ta hayatını kaybederken, 68 yaşındaki eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu 5 Haziran'da Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

82 yaşındaki eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 13 Temmuz'da yaşamını yitirirken, 5 Ağustos'ta komünist lider Nikolay Çavuşesku'nun devrilmesinden sonra Romanya'nın ilk cumhurbaşkanı olan 95 yaşındaki Ion Iliescu ve 7 Ağustos'ta Myanmar'da askeri yönetimin Başkan Vekili 74 yaşındaki Myint Swe hayatını kaybetti.

101 yaşındaki eski Japonya Başbakanı Murayama Tomiiçi 17 Ekim'de dünyadan ayrılırken, ABD Başkanı George W. Bush döneminde ABD Başkan Yardımcılığı yapan 84 yaşındaki Dick Cheney 4 Kasım'da yaşamını yitirdi.

Liderlerin yanı sıra bu yıl birçok önemli diplomat, siyasetçi ve devlet görevlisi de dünyaya veda etti.

Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden ve yeni adı Ulusal Birlik (RN) olan Ulusal Cephe'nin (FN) kurucusu Jean-Marie Le Pen 7 Ocak'ta 96 yaşında hayatını kaybetti. John F. Kennedy suikastının ardından başkanın limuzininin arkasına atlayan gizli servis ajanı Clint Hill, 91 yaşında 21 Şubat'ta öldü.

4 Mart'ta soğuk savaş döneminde İngilizler hesabına çalışan eski KGB ajanı ve 1985 yılında ülkesinden kaçarak İngiltere'ye iltica eden 86 yaşındaki Oleg Gordievsky hayatını kaybederken, eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Bill Moyers ise 26 Haziran'da 91 yaşında vefat etti.

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'ın ilk kadın başkanı Stella Rimington 3 Ağustos'ta 90 yaşında yaşamını yitirdi. Eski FBI ve CIA direktörü 101 yaşındaki William Webster, 8 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Sinema, müzik, spor, kültür ve edebiyat camiası

2025'te 16 Ocak'ta hayatını kaybeden "Mavi Kadife" ve "Mulholland Çıkmazı" filmleriyle tanınan 78 yaşındaki yönetmen David Lynch gibi sinema, müzik, spor, kültür ve edebiyat camiasından birçok kişi hayata gözlerini yumdu.

95 yaşındaki ABD'li Hollywood yıldızı Gene Hackman, 18 Şubat'taki ölümünden yaklaşık bir hafta sonra evinde kendisinden bir hafta önce ölmüş eşiyle beraber bulundu.

10. Dünya Satranç Şampiyonu Boris Spassky, 88 yaşında 27 Şubat'ta hayatını kaybederken, "Batman Forever"da Batman olarak izleyicilerin karşısına çıkan 65 yaşındaki Val Kilmer, 1 Nisan'da zatürreden dolayı yaşamını yitirdi.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi 89 yaşındaki Perulu yazar Mario Vargas Llosa, 13 Nisan'da, üç kez Tony Ödülü kazanan, "Annie", "Bye Bye Birdie" ve "Applause" gibi klasik müzikal tiyatro müziklerini besteleyen 96 yaşındaki Charles Strouse, 15 Mayıs'ta öldü.

"Mission: Impossible" (Görevimiz Tehlike) ve 100'den fazla film ve televizyon şovu tema müziğinin yazarı 93 yaşındaki bestekar Lalo Schifrin 26 Haziran'da hayata veda ederken, "Kill Bill" ve "Rezervuar Köpekleri" gibi filmleriyle bilinen ABD'li oyuncu Michael Madsen 67 yaşında 3 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Uzayın sınırından 2012'de yaptığı atlayışla tarihe geçen 56 yaşındaki Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu 17 Temmuz'da vefat etti.

99 yaşındaki Oscar ödüllü söz yazarı Alan Bergman, 17 Temmuz'da, Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne 76 yaşında öldü.

ABD'de 1980 ve 1990'lı yıllarda "Hulk Hogan" takma adıyla büyük üne kavuşan 71 yaşındaki ABD'li güreşçi Terry Bollea 24 Temmuz'da vefat ederken, üç Grand Slam tekler şampiyonluğu kazanan 93 yaşındaki tenis oyuncusu Angela Mortimer Barrett, 25 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü İtalyan modacı 91 yaşındaki Giorgio Armani, 4 Eylül'de hayatını kaybeti. "Baba (The Godfather)" filmindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü 79 yaşındaki ABD'li aktris Diane Keaton 11 Ekim'de vefat etti.

Kiss grubunun 74 yaşındaki kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley 16 Ekim'de yaşamını yitirirken, "Pulp Fiction" ve "The Mask" (Maske) filmlerindeki rolleriyle tanınan 60 yaşındaki Peter Greene, 12 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Bilim, sağlık ve mühendislik camiası

Bilim, sağlık ve mühendislik alanlarındaki çalışmaları ve katkılarıyla dünyaya ve insanlığa fayda sağlayan önemli kişiler de 2025'te vefat eden insanlar arasında yer aldı.

60 yıl boyunca rekor kırarak, kan plazması bağışlarıyla yaklaşık 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtaran 88 yaşındaki James Harrison 17 Şubat'ta dünyadan ayrıldı. "Apollo 13" uzay misyonunun komutanı 97 yaşındaki James Lovell, 7 Ağustos'ta vefat etti.

Bilim dünyasının saygı değer primatologlarından ve şempanzeler konusunda dünyanın önde gelen uzmanı olarak kabul edilen antropolog 91 yaşındaki Jane Goodall 1 Ekim'de vefat ederken, Afrika filleri konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan 83 yaşındaki Iain Douglas-Hamilton 8 Aralık'ta öldü.

İslami liderler arasından ise, Şii İsmaililerin imamı 88 yaşındaki Ağa Han 4 Şubat'ta, 82 yaşındaki Suudi Arabistan Müftüsü Şeyh Abdulaziz Al eş-Şeyh 23 Eylül'de vefat etti.

Öte yandan bu yıl hayatını kaybeden insanlar arasında 25 Nisan'da hayatını kaybeden ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasındaki ana davacı 41 yaşındaki Virginia Giuffre yer aldı.

1981'de suikast girişiminden sonra ABD Başkanı Ronald Reagan'ın hayatını kurtarmada önemli bir rol oynayan 84 yaşındaki cerrah Joseph Giordano 24 Haziran'da vefat ederken, diğer bir ABD başkanı Gerald Ford'a suikast girişiminde bulunan 95 yaşındaki Sara Jane Moore 24 Eylül'de hayatını kaybetti.