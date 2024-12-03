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Dünya Engelliler Günü'nde Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te Etkinlikler Düzenlendi

Dünya Engelliler Günü'nde Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te Etkinlikler Düzenlendi
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Engelli bireylerin toplumsal hayatta daha aktif rol almaları ve haklarının teslim edilmesi vurgulandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kursiyerlerce hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Sergiyi ziyaret eden Vali Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, ürünler hakkında bilgi aldı.

Engelliler Koordinasyon Merkezi Salonu'nda devam eden etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, engellilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar ise Şanlıurfa'da yaşayan engellileri dört duvar arasından kurtarıp sosyal hayatta aktif rol almalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Etkinlikte, engellilerin hazırladığı çeşitli gösteriler sunuldu.

Öte yandan, Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği üyeleri de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir araya gelerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan programda, özel öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı, öğrenciler gösteri yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayallerinin, her bir vatandaşa eşit şehir hakkı sunabilmek ve tüm engelleri ortadan kaldırabilmek olduğunu söyledi.

Engelli bireyler için yapılan iyileştirmeleri sosyal yardım olarak görmediklerini, aksine mevcut bir hakkın teslimi olarak gördüklerini ifade eden Görgel, Türkiye'nin en fazla erişebilirlik belgesine sahip olan yerel yönetimi olduklarını belirtti.

Program, resim kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi, öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi, dans gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile ilgililer katıldı.

Malatya

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Akşemseddin İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin de işaret dili ile katılımıyla İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencilere diş taraması yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katipoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Sağlık Müdürü Erhan Berk ve ilgililer katıldı.

Kilis

Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu ve oyunlar oynadı.

Resim ve yüz boyama etkinliğine katılan özel çocuklar gönüllerince eğlendi.

Okul Müdürü Mustafa Salcan, herkesin engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, "Bu özel günde salon programı yapmaktan ziyade çocukların eğleneceği bir program tertip ettik. Tüm özel çocuklarımızın günü kutlu olsun." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Polat, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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