Dünya Arı Günü Tokat'ta kutlandı - Haberler

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, 8,7 milyon koloni ile 2021 yılında 96 bin ton bal üretildiğini, 2022 bal üretim hedeflerinin 110 bin ton olduğunu söyledi.

Şahin, Tokat Fidanlık mevkisinde Dünya Arı Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilk olarak 2010 yılında Ankara'da "Altın yağmur" sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin bu yıl 12'ncisini kutladıklarını söyledi.

Dünya Arı Günü'nün bu sene "Arıları koru gençliği yaşat" sloganıyla kutlandığını belirten Şahin, "Ülkemizde 3 bin endemik, 12 bin doğal bitki türü ile 500 adedi nektar ve polen kaynağı olan bitki bulunmaktadır. Dünyada bilinen 27 bal arısı alt türünün 6 tanesi ülkemizdedir. 8,7 milyon koloni ile 2021 yılında 96 bin ton bal üretilmiştir. 2022 bal üretim hedefimiz 110 bin tondur." diye konuştu.

Sürdürülebilir bir yaşam için arıları korumanın önem taşıdığını vurgulayan Şahin, "Kedi, köpek gibi evcil hayvanlarla yabani hayata uyum sağlamış hayvanların korunmasına yönelik yasalarımızda koruma kanunu var ancak arıların korunmasına yönelik bir yasa henüz mevcut değil. Arıları ve doğayı sevenler olarak arı önemli ise yasası olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

"Arı, tarımın vazgeçilmez bir unsurudur"

Arıcılık sektörünün tarım, gıda ve gelecek için stratejik bir sektör olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Eğitim ve beslenme gelecek nesillerimiz için belirleyici unsur olmakla beraber, sağlık gelecek için vazgeçilmezdir. Doğal bal üretmek ve bala sahip çıkmak, arıcının sorumluluk anlayışının gereğidir. Doğal balın kesintiye uğramadan pazarlanması da arıcılarımızın temel beklentisidir. Sözleşmeli arıcılık projemize yetkililerden destek çağrısında bulunuyorum. Bal, yapısı gereği üretildikten sonra herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmadan insan tüketimine sunulan ender doğal ürünlerden biridir. Balın güvenilir ve kaliteli şekilde tüketiciye ulaştırılması önemlidir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, apilarnil, arı zehri gibi birçok değerli besini insan tüketimi, gıda ve sağlık için arılar üretmektedir."

Şahin, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunun altını çizerek, "Arı, tarımın vazgeçilmez bir unsurudur. Dünyamız her geçen gün doğal kaynakların yok edildiği ve var olanların da tahribata uğradığı bir süreci yaşamaktadır. Tüm bu sebepler küresel iklim değişikliklerini hızlandırmakta, en çok zararı da bal arısı başta olmak üzere polinatör böcekler görmektedir. İnsanlardan önce var olan arının insanlardan önce yok olmasını istemiyoruz. Doğal bal, doğal çevre ve doğal şartlarda üretilir. Arılar ancak doğal çevrede yaşatılabilir." diye konuştu.

Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da selamlama konuşması yaptığı programda, konuşmaların ardından şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.