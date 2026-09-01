Perinçek: Terörsüz Türkiye adımları faydalı ama eksik

(İZMİR) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Bu terörsüz Türkiye ile ilgili atılan adımlar faydalı ama eksik. Neden eksik? Devlette ve millette bütünleşme stratejik hedefine yönelmiş değil. Daha çok PKK silah bıraksın, PKK kendini feshetsin. Peki ama PKK'nın etkilediği insanlar, PKK'nın eline silah verdiği insanlar falan, onlar dönüştü mü" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin 15-16 Temmuz 2016'dan bu yana "tarih yapan bir süreç" yaşadığını söyleyen Perinçek, FETÖ'nün ardından Süleymancılar, Adnan Oktar ve Kuytul yapılanmasına yönelik yargı süreçlerini aynı çerçevede değerlendirdi. Perinçek, bu yapıların Türkiye'deki Batı ve İsrail etkisinin unsurları olduğunu öne sürerek, söz konusu yapılanmaların devlet ve toplum içerisindeki etkilerinin azaltıldığını savundu.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR TEMİZLİK YAŞIYOR"

Perinçek, şunları söyledi:

"Bunların hepsine toplu olarak baktığımız zaman Türkiye'deki Amerika işbirlikçisi, İsrail işbirlikçisi birtakım cemaat ve tarikat adı altındaki örgütlenmeler Türkiye tarihinin kenarına süpürülmekte ve atılmaktadır. Bu çok önemli tarihsel bir olaydır. Bu olay bir yönüyle Amerika Birleşik Devletleri Gladio'sunun devlet içinden temizlenmesidir. Diğer yönüyle toplum içerisinden aynı zamanda, çünkü bunların toplumda belli bir etkileri var, nüfuzları var, toplum içinden de aynı zamanda temizlenmesidir. Dolayısıyla bu olay Türkiye'nin 19. yüzyılın ortalarından bu yana yaşadığı milli demokratik devrimin, yani Orta Çağ'dan kurtulmak ve emperyalizmin denetiminden kurtulmak mücadelesi içerisinde çok değerli bir anlam taşıyor yaşadığımız bu olay. 2016, 15-16 Temmuz'dan sonra 24 bin subay FETÖ bağlantıları dolayısıyla Türk ordusundan temizlendi. 24 bin subay. 30 bin polis emniyet teşkilatımızdan temizlendi. Niçin? FETÖ bağlantıları dolayısıyla. Üçüncüsü, yargıdan 14 bin hakim ve savcı, yargıç ve savcı temizlendi. Kamu yönetiminden, devlet yönetiminden toplam 144 bin, geçen yılın rakamlarıyla 144 bin kamu personeli aynı zamanda devlet içerisinden temizlendi. Büyük bir temizlik yaşıyor Türkiye. Büyük bir arınma yaşıyor. Neyden arınma? Orta Çağ ilişkilerinden arınmayı yaşıyor" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Bu temizlik hem Batı emperyalizminin Türkiye'de örmüş olduğu ağın temizlenmesidir devlet içinden ve toplumun içinden, hem de Batı'ya bağımlılıkların, emperyalizmin Türkiye'deki nüfuz kabiliyetinin ve Türkiye'yi denetleme kabiliyetinin tamamen tarihin dışına süpürülmesidir" diyen Perinçek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"O bakımdan son derece önemlidir. Ama bu Türk milliyetçisi partiler ondan sonra bu sürecin karşısında kimle beraberler? FETÖ'yle beraberler. Süleymancılar denen örgütle beraberler, Adnan Oktar denen örgütle beraberler ve en son Kuytul denen örgütle beraberler. Onlarla beraber cephe tutuyorlar, vaziyet alıyorlar. Demek ki Türk devrimi onları da süpürecek. Son derece önemli bir gelişme ve Türkiye bu süreci yaşıyor ve devam ettirecek. Atatürk'ün öngördüğü gibi, Kastamonu'dan 30 Ağustos 1925 tarihinde öngördüğü gibi Türkiye'ye kesinlikle şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olmayacak. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olmayacaktır. Vatan Partisi de bu büyük programın öncü partisidir, en kararlı partisidir. O programı sürdüren, o programın bugün siyasetlerini üreten partidir.

Bu terörsüz Türkiye ile ilgili atılan adımlar faydalı ama eksik. Neden eksik? Devlette ve millette bütünleşme stratejik hedefine yönelmiş değil. Daha çok PKK silah bıraksın, PKK kendini feshetsin. Peki ama PKK'nın etkilediği insanlar, PKK'nın eline silah verdiği insanlar falan, onlar dönüştü mü? Onlar devlette ve millette bütünleşme sürecine kazanıldı mı? Yani benim devletim Türkiye'dir, benim milletim Türk milletidir noktasına kazanıldı mı? Oralarda evet, kısmen kazanıldı ama o stratejik hedefi koyarak AK Parti bu süreci yürütmüyor. Bu eksiklik. Dolayısıyla burada Vatan Partisi diyor ki bu süreç yalnız terörden kurtulmak değildir. Terörden köklü kurtulmak için devlette ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim de devletimdir diyecek. Kim diyecek? Abdullah Öcalan da bunu söyleyecek. Cemil Bayık da söyleyecek. Söyledikleri takdirde Türkiye'nin, Türk Devleti'nin şeyinden, yetkilerinden yararlanabilirler. Bizim öngördüğümüz affın en önemli maddesi buydu. Yani şu iradeyi gösterenler affedilecek. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve Türk milletinde bütünleşme amacıyla aftan yararlanmak istiyorum. Gelip bunu zapta geçiren, tutanağa geçiren, mahkemede ifade eden veyahut da teslim olduğu zaman resmi makamların tutanaklarına geçiren insanlar o aftan yararlanacak. Çünkü amacımız o insanları Türkiye'ye kazanmak, devlete kazanmak, millete kazanmak.

İYİ PARTİ VE ZAFER PARTİSİ'NE ELEŞTİRİ

Dolayısıyla affımız bugün gene Türkiye'nin önünde de biricik çözümdür. Ama o affın, şartsız bir af değil diye bir şartı var. Ben Türkiye Devleti'nde bütünleşmek ve Türkiye milletinde, Türk milletinde bütünleşmek amacıyla affedilmeyi talep ediyorum. Bakan, bu talebi yaptığınız zaman siz artık başka bir insansınız. O andan itibaren Bese Hozat değilsin. Bese Hozat diyor ki ben Türk devletinde ve Türk milletiyle bütünleşmek istiyorum. Artık o Bese Hozat değil. Yani, dolayısıyla o iradeyi gösterenleri affeden bir 15 maddelik kanun teklifi hazırladık. O gene Türkiye'nin önündedir. Bu süreç, göreceksiniz, oralara en sonunda varacaktır. Şehitlerimiz niçin şehit oldu? Türkiye vatan bütünlüğü sağlansın, terör temizlensin. Terör temizlensin diye şehit oldu. Gazilerimiz niye ayaklarını, kollarını toprağa bıraktılar? Terörden temizlensin diye. Dolayısıyla onlar adına kışkırtıcı propagandalar yapan deminki sahte Türkçü partiler var. Şehitler ve gaziler adına ortaya çıkıyorlar falan filan. Bu terörsüz Türkiye sürecini baltalamaya çalışıyorlar. Kimin emrindeler? Amerika ve İsrail. Terörsüz Türkiye sürecini baltalayan, bozmaya çalışan devletler kim? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Sonuç itibariyle şehitler adına, gaziler adına falan filan gene bu süreci baltalamaya kalktığın zaman istediğin kadar şehit adını kullan, istediğin kadar gazi adını istismar et, kötüye kullan, sonuç itibariyle bu terörün devam etmesi için uğraşıyor. Bundan kim? İYİ Parti, Zafer Partisi. Terör devam etsin diye uğraşıyorlar. Bu Amerikan'ın, İsrail'in planı bu."

Kaynak: ANKA