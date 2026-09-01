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Arif Kocabıyık tutuklandı

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Arif Kocabıyık tutuklandı
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Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Arif Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verdi. Kocabıyık, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınan YouTuber Arif Kocabıyık hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu. Kocabıyık, bir tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken Kapıkule Sınır Kapısı’nda yapılan kontroller sırasında yakalanmıştı. Kocabıyık ile tır şoförü M. A. gözaltına alınmıştı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"NEREYE KAÇACAKTIN" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Nereye kaçacaktın?" sorusuna Kocabıyık, "Anamur" diye yanıt verdi. Kocabıyık ve şoför M.A. sorgu için savcılığa götürüldü.

TUTUKLANDI, EDİRNE CEZAEVİNE KONDU

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği tespit edilen Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verdi. Kocabıyık, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. 

TIR DORSESİNİN ALTINDA YAKALANMIŞTI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, dün Kapıkule Gümrük Sahası'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 plakalı tırda arama ve kontrol yapılmış, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünde, tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi tespit edilmişti.

Yakalanan kişilerin Arif Kocabıyık ile İran uyruklu S. P. S. olduğu belirlenmişti. Kamuoyunda YouTuber olarak tanınan Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlenmişti.

Hakkındaki tedbirin devam ettiği belirlenen Kocabıyık'ın, Bulgaristan'a geçmek amacıyla tır dorsesinin altına gizlendiği değerlendirilmiş, olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatılmıştı. Kocabıyık ile tır sürücüsü M. A. gözaltına alınmıştı.

Yabancı uyruklu kişi ise İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCaner:

bankamatik faresi faka basmış.

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