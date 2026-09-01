Karim Benzema futbola veda ediyor

Real Madrid'de geçirdiği yıllarda dünya futbolunun en önemli golcüleri arasına giren Karim Benzema'nın kariyerinde kritik bir dönemece gelindi. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fransız yıldız, Al-Ittihad macerasının ardından şubat ayında Al Hilal'e transfer olmuştu.

AL HILAL İLE YOLLARINI AYIRDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Benzema, Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla ve hemen geçerli olacak şekilde sona erdirdi.