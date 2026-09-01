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Karim Benzema futbola veda ediyor

Karim Benzema futbola veda ediyor
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Real Madrid'in efsane isimlerinden Karim Benzema'nın Al Hilal ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiği belirtildi. 38 yaşındaki Fransız yıldızın önünde iki seçenek bulunuyor. Benzema'nın ya Suudi Arabistan'da başka bir takımla anlaşacağı ya da aktif futbol kariyerine nokta koyacağı ifade edildi.

  • Karim Benzema, Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla ve hemen geçerli olacak şekilde sona erdirdi.
  • 38 yaşındaki Benzema, Al Hilal formasıyla çıktığı 13 resmi karşılaşmada 10 gol kaydetti.
  • Benzema'nın geleceğiyle ilgili iki ihtimal bulunuyor: Suudi Arabistan'da üçüncü bir kulüple anlaşmak ya da aktif futbol kariyerine son vermek.

Real Madrid'de geçirdiği yıllarda dünya futbolunun en önemli golcüleri arasına giren Karim Benzema'nın kariyerinde kritik bir dönemece gelindi.  Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fransız yıldız, Al-Ittihad macerasının ardından şubat ayında Al Hilal'e transfer olmuştu.

AL HILAL İLE YOLLARINI AYIRDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Benzema, Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla ve hemen geçerli olacak şekilde sona erdirdi.

38 yaşındaki yıldız, Al Hilal formasıyla çıktığı 13 resmi karşılaşmada 10 gol kaydetti. Benzema, yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle ise düzenli olarak forma giymekte zorlandı.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Al Hilal'den ayrılan Benzema'nın geleceğiyle ilgili iki ihtimal bulunuyor. Fransız golcünün ilk seçeneğinin Suudi Arabistan'da üçüncü bir kulüple anlaşarak futbol hayatına devam etmek olduğu belirtildi.

Diğer seçeneğin ise futbolseverleri üzecek cinsten olduğu ifade edildi. Benzema'nın yeni bir takımla anlaşmaması halinde aktif futbol kariyerine son vermeyi değerlendirdiği aktarıldı.

AVRUPA'YA DÖNÜŞ GÜNDEMDE DEĞİL

Benzema'nın kariyerine devam etme kararı alması halinde rotasının yine Suudi Arabistan olması bekleniyor. Fransız yıldız için Avrupa'ya geri dönüş seçeneğinin gündemde olmadığı belirtildi.

Böylece Real Madrid'de unutulmaz bir kariyere imza atan Benzema'nın futbol hayatına devam edip etmeyeceği vereceği son kararla netlik kazanacak.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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