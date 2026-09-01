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Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar

Evlenecekleri Konuşuluyordu! Kısmetse Olur Çiftinden Şok Karar
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“Kısmetse Olur: Aşkın Gücü” yarışmasıyla tanınan Elif Nur Yel ve Sedat Polat, evlilik hazırlığı yaptıkları sırada yollarını ayırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin ayrılık kararı hayranlarını şaşkına çevirdi.

Kısmetse Olur : Aşkın Gücü” yarışmasının dikkat çeken çiftlerinden Elif Nur Yel ve Sedat Polat’tan kötü haber geldi. Yarışmanın ardından ilişkilerini sürdüren ve evlilik yolunda ilerleyen çift, aldıkları kararla birlikteliklerini noktaladı.

AYRILIK HABERİNİ ELİF DUYURDU

Çiftin ayrılık kararını Elif Nur Yel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yel, paylaşımında “ Sedat Polat ile ilişkim bitmiştir” ifadelerini yazdı.

Uzun süredir birlikte olan ikilinin ayrılık açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Evlilik hazırlığında oldukları konuşulan çiftin yollarını ayırması, hayranları için de beklenmedik bir gelişme oldu.

BİRLİKTE FOTOĞRAFLAR KALDIRILDI

Ayrılık açıklamasının ardından çiftin sosyal medya hesaplarındaki birlikte çekilmiş fotoğraflar da silindi. Bu hamle, ayrılık kararının kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

Yarışma döneminden bu yana ilişkilerini yakından takip eden hayranları ise çiftin ayrılığı karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Haberler.com
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