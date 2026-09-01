KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel, Girne Limanı'nda bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek arama-kurtarma çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Gemi faciasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmalarının son derece hassas yürütüldüğünü ve bu nedenle zaman alabileceğini belirten Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın bugün çalışmalara başladığını, ikinci gemi TCG Alemdar'ın ise yarın Girne açıklarında olacağını söyledi.

ALABORA OLAN GEMİNİN YERİ BULUNDU

Erhürman, alabora olan gemiyle ilgili de kritik gelişmeyi duyurdu. Erhürman, "Batık gemi 550 metrede tespit edildi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları deniz yüzeyinde ve su altında devam ediyor." dedi.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Facianın ardından başlatılan soruşturma sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü belirtti.

HAYATINI KAYBEDEN 8 KİŞİNİN KİMLİKLERİ

Faciada cansız bedenlerine ulaşılan 8 yolcunun isimleri şu şekilde açıklandı:

Nuray Zeytun

Nihat Balyemez

Reyhan Verim

Gülcan Gürel

Hüseyin Özdemir

Fahri Ateş

Nisa Toker

Nurcan Haliloğlu

ARANAN 20 KAYIP YOLCU

Bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten ekiplerin ulaşmaya çalıştığı 20 kayıp yolcunun kimlikleri ve uyrukları ise şöyle listelendi:

Ferdi Törer – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Mahmut Demir – Türkiye Cumhuriyeti

Özgür Gönül – Türkiye Cumhuriyeti

Anni Azel Hilaloğlu – Türkiye Cumhuriyeti

Şerif Özdemir – Türkiye Cumhuriyeti

Süleyman Erdoğan – KKTC

Saliha Miray Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Asaf Biçer – Türkiye Cumhuriyeti

Orhan Bekret – Türkiye Cumhuriyeti

Nazmiye Özbolat – Türkiye Cumhuriyeti

Elmas Demir – Türkiye Cumhuriyeti

İsmail Kurt – KKTC

Yulia Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Ayhan Özcan – Türkiye Cumhuriyeti

Elife Bayır – Türkiye Cumhuriyeti

Nihat Pancar – Türkiye Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Yaralı – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Bayhan – Türkiye Cumhuriyeti

Mehmet Nuri Ayran – Türkiye Cumhuriyeti

DOKUZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı ile liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci aynı gün içerisinde yapılan 2. duruşmayla devam etti.

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. ve Girne Liman yetkilisi 2 kişinin de aralarında bulunduğu 14 kişi Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polisin soruşturma çerçevesinde mahkeme emriyle yargılama yapılabilmesi için 2 kişiyi aradığı öğrenildi.

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, yolcuların çektikleri videolar ve kaza anına ilişkin iddialarının araştırılmasını ve görsellerin incelenmesini polisten isterken, geminin daha önce kazası bulunup bulunmadığı ile onarım geçirip geçirmediğine ilişkin teknik araştırmanın yapılmasına karar verdi.

Heyet, aralarında gemi kaptanı, yardımcısı ile bir şirket çalışanı ve mürettebattan oluşan 9 kişi için 3'er gün ek gözaltı süresi verirken, 2 liman yetkilisinin aralarında bulunduğu 5 kişinin ise tutuksuz yargılanmaları koşuluyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme, gerekli ifadelerin alınması, belge ve evrakların toplanması, tanık ifadelerine başvurulması, yeni bulguların değerlendirilmesi amacıyla bir sonraki duruşmanın perşembe günü yapılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi sağ kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.