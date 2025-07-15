Doğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenlendi

Siirt, Bingöl, Şırnak ve Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

Siirt'te Valilikçe Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, şehitlik defterini imzaladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Şakir Pinal şehitler için dua etti.

Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri şehitliğe gül bıraktı.

Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, milletin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü ve demokrasiye yönelen 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı şehitlerin canını ortaya koyduğunu belirtti.

15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"O gece gösterdiğiniz cesaret, karanlığa karşı aydınlığın, ihanete karşı sadakatin zaferi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Kahramanlarımızın toprağa düşen sıcak kanı, Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olduğunu, bu milletin asla diz çökmeyeceğini, birliğinden, iradesinden, istikbalinden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Sizler, milletin gönlünde ebediyen yaşayacaksınız. Bu aziz vatan, sizlerden bizlere kalan kutlu bir emanettir. O gece şahlanan millet iradesini, devletimizin bekasına olan sarsılmaz inancı ve vatan sevgisini, daima diri tutmak bizlere düşen en büyük sorumluluktur."

Kızılkaya, hain saldırıya karşı verdikleri mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Programlara, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aziz Ayaz, Siirt Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Şehitlik Anıtı'nda anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Orhan İmamoğlu dua etti.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyeleri tarafından şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bırakıldı.

Sonrasında Vali Usta ve beraberindekiler, Valilik bahçesindeki 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.

Programlarda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Koçin, 15 Temmuz gazileri Mehmet Akif Özdemir ile Onur Asutay, vali yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar yer aldı.

Şırnak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla kentte ilk program, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı'nda yapıldı.

Anıta karanfil bırakıldı ve şehitler için dua edildi.

İl protokolü daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide yer alan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları inceledi.

İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de öğle namazı öncesinde mevlit programı yapıldı.

İl Müftüsü Orhan Örnek ve din görevlilerince okunan mevlidin ardından şehitler için dua edildi.

Türk Kızılay tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

Programlara, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlit Dirim, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar iştirak etti.

Batman

Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki camide 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu, dua edildi.

Programa, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.