Haberler

Diyarbakır ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Diyarbakır ve çevre illerde bayram namazı kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Elazığ'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlar camilerde saf tutup bayramlaştı, şeker ve kolonya ikram edildi.

Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ve Elazığ'daki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Cami çıkışında vatandaşlara şeker ikram edildi.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.

Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Okunan hutbe ve duaların ardından bayramlaşan vatandaşlara şeker ikram edildi.

Batman

Batman'da çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Hamidiye Camisi'ne geldi.

Bayram namazı kılan vatandaşlar, kurban ibadeti ve paylaşmanın önemine vurgu yapılan hutbeyi dinledi.

Dua eden cemaat, program sonunda bayramlaştı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile vatandaşlar namaz için saf tuttu.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Akkoyun ve Kılıç, vatandaşlarla bayramlaştı.

Elazığ

Elazığ'da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak için İzzetpaşa Camisi'ne gelen cemaat verilen vaazın ardından saf tuttu.

Kılınan namazın ardından hutbe okundu, dualar edildi.

Daha sonra Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve vatandaşlar camide bayramlaştı.

Cami cemaatine bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e namaz sonrası açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti

Bahçeli'den CHP'deki mutlak butlan krizi sonrası dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak

Ankara bu iddiayı konuşuyor! Eğer doğruysa CHP'de kaos zirve yapacak
Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Bahçeli'yi eleştiren gazeteci Fuat Uğur'a MHP'den sert yanıt geldi
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama

CHP'li başkana silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Kılıçdaroğlu, Özel'in grup başkanlığının iptali için TBMM'ye başvurdu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile ilgili başvurusunu yaptı